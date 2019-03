Mejor se hubiera invertido en Mazatlán lo del CIP Playa Espíritu, dice Quirino

Tras señalamiento de AMLO de que compra de terreno en playas de Escuinapa fue una ‘transa’ de Calderón, el Gobernador opina que se debieron privilegiar los destinos turísticos tradicionales

C ULIACÁN._ Mejor se hubiera invertido en Mazatlán u otros destinos tradicionales en vez del proyecto del CIP en Teacapán, consideró el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Lo señaló en entrevista luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “transa” del ex Mandatario Felipe Calderón, la compra de un terreno al ex Gobernador Antonio Toledo Corro en esa zona por 120 millones de dólares.

“Se debió haber privilegiado a los destinos tradicionales como es el caso de Mazatlán, en lugar de haber invertido en un terreno y luego se le han metido más de 2 mil millones de pesos, qué bien le hubieran caído a Mazatlán y a los pueblos mágicos de Sinaloa”, dijo Ordaz Coppel.

Admitió que los 2 mil 500 millones de pesos que se invirtieron a lo largo de estos años, no han tenido un impacto esperado, pues dicho proyecto continúa sin desarrollarse.

El mes pasado, López Obrador y Ordaz Coppel visitaron el Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, en Escuinapa, en el cual sólo se ha invertido en infraestructura básica, pese a ser un proyecto base de Fonatur.

En esa visita, el Presidente afirmó que analizan qué hacer con el proyecto, si venderlo o invitar a la participación de la Iniciativa Privada.

Para la administración estatal, dijo ayer Ordaz Coppel, resulta imposible rescatar este proyecto de Playa Espíritu, y queda ya a decisión del Gobierno federal.

Consideró que la única posibilidad de continuar ahí sería con el apoyo de inversionistas europeos, lo cual dijo que es muy difícil por ser un destino que no se ha desarrollado.

“Esa es una decisión que tendrá que tomar el Gobierno federal. A mí me dio mucho gusto que el Presidente la visitara, como no había venido un Presidente anterior a ver cómo estaban las condiciones y la verdad es que para que eso esté consolidado faltaría mucho tiempo y muchísimo dinero que no se tiene”, añadió.

“Lo que pasa que ha sido un proyecto del Gobierno federal que le ha metido, creo que 100 millones de pesos, para el tamaño del proyecto es muy poco dinero. Esos 100 millones de pesos, pregúntale cómo nos caería para Concordia, para Escuinapa, para Rosario, para seguir mejorando su infraestructura turística”.