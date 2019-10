Mejora muy poco educación ecológica en Mazatlán: Ecología

Lourdes Sanjuan Gallardo dice que muy poca gente se preocupa por el medio ambiente

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En Mazatlán ha mejorado muy poquito la educación ecológica, muy poca gente se preocupa por el medio ambiente, dijo la directora de Ecología y Medio Ambiente en este municipio, Lourdes Sanjuan Gallardo.

“Muy poquito, muy leve (es la mejora), muy poca gente se preocupa por el medio ambiente, ha aumentado sí, pero no como nosotros quisiéramos, tú date una vuelta por toda la ciudad y vas a encontrar botellas de refresco, pedazos, fragmentos de plástico tirados, o sea, todavía no tenemos esa cultura de poner la basura en lugar apropiado”, añadió Sanjuan Gallardo en entrevista.

“El llamado es a poner la basura en su lugar y esta frase tiene años: ‘pon la basura en su lugar’, pero ahora el llamado es separa y disminuye su uso, ese es el llamado que hacemos a la ciudadanía”.

Agregó que se debe volver a los refrescos con envases de vidrio, a utilizar las tasas de cerámica para tomar el café, ya no utilizar vasos desechables.

La funcionaria municipal expresó que se sabe que va haber una ley en donde se va a tratar este tema, pero la gente debe de empezar a hacer un hábito en ya no utilizar el plástico de un sólo uso y lo que se vea en la calle como las botellas, las tapaderas recogerlas, llevar una bolsita para recogerlas y ponerlas en un contenedor.

“Como esos contenedores hay en la ciudad, hay botes, puedes depositarlos en una bolsa de plástico, la misma gente que se dedica a recolectar la basura los separa, se vende, entonces ya no hay pretexto para no separar y para no reducir el uso, todos sabemos el daño que hace a nuestro medio ambiente (ese tipo de materiales)”, subrayó la directora de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán.