Mejora salud del director de Cultura en Ahome

Víctor Manuel Carrazco García, conocido como 'El West', publicó en su página de Facebook que este miércoles le realizaron una segunda prueba para constatar que haya vencido al coronavirus, cuyo resultado tendrá en un par de días

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A 18 días de que le confirmaran ser positivo de Covid-19, el director de Cultura en Ahome afirma ya no tener síntoma alguno.

Víctor Manuel Carrazco García, conocido como 'El West', publicó en su página de Facebook que este miércoles le realizaron una segunda prueba para constatar que haya vencido al coronavirus, cuyo resultado tendrá en un par de días.

"Quiero agradecer a mis padres por cuidarme y soportar verme como me vieron sin mostrarme su dolor, GRACIAS. A los médicos que me atendieron y siempre estuvieron pendientes de mi, Tadeo Escalante, Francisco Espinoza Valverde, Erick Garibaldi y Aldo Jimenez, MUCHAS GRACIAS", se lee en la publicación.

"A los que se burlaron de mi situación diciendo que era mentira, a los que inventaron mil historias alrededor de la misma, a ellos no les puedo pedir nada, solo le pido a DIOS que interceda en ellos para que saque de sus corazones todo ese odio, mentira y maldad, que les abra los ojos para que se conviertan en seres de luz y los convierta en seres humanos amorosos", agrega.

El funcionario, uno de los más allegados al Alcalde Manuel Guillermo Chapman, contó que el 6 de abril empezó a tener fiebre y diarrea, y hasta el día siguiente fue al consultorio de un médico amigo suyo, quien le recetó un tratamiento de tres días para la infección. Seis días después, el mismo médico le recomendó ir con un internista, porque no cedía la fiebre. Tuvo fiebre durante 12 días seguidos.

El 12 de abril fue con el internista, y se le hizo un ultrasonido de los pulmones que salió bien, pero dos días después se le mandó hacer una tomografía, y ahí ya le aparecieron los signos de neumonía. El 15 de abril se hizo la prueba del Covid-19 en una clínica particular, y le entregaron el resultado tres días después.

"Hay muchas cosas que no les he platicado aún del infierno que viví, será en otra ocasión, no tiene caso por ahorita que les diga lo que ya saben: Si tú no crees en esto y te vale, te la das de valiente o eres inconsciente... POR FAVOR, CUÍDATE MUCHÍSIMO, POR TI, POR TUS HIJOS, POR TUS SOBRINOS, POR TUS PADRES, POR TUS ABUELOS, POR FAVOR CUÍDATE", escribe en su reciente publicación.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud del Estado, emitido la tarde de este miércoles casi a la par de la publicación de Víctor Carrazco, en Ahome se han confirmado 164 casos del coronavirus Covid-19, de los cuales se han recuperado 59 personas y 18 han fallecido.