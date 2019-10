Mejora su posiciÃ³n Alcalde, segÃºn encuesta

Mejora su posición Alcalde, según encuesta

Contraloría Ciudadana de Mazatlán cuestiona la veracidad de este estudio

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres resultó en la cuarta posición en la Tercera Evaluación de Atributos de Presidentes Municipales que aplicó la firma de asesoría y estrategia política Caudae, la cual midió la honestidad, la capacidad y la integridad en 55 ayuntamientos del país.

Aunque la veracidad de estos estudios ha sido cuestionada, “El Químico” logró escalar una posición en el listado de mejores Presidentes municipales al obtener un promedio general de 67.5 por ciento; en la segunda encuesta, publicada apenas en agosto, Benítez Torres se encontraba en quinto lugar con un 59.1 por ciento.

El primer lugar de la Tercera Evaluación de Atributos de Presidentes Municipales lo tiene la Alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, del PAN, con un 69.8 por ciento; en segundo lugar está el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, también del PAN, con un 69.6 por ciento; en tercera posición aparece la Alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, de Morena, con 68.6 por ciento.

‘No coincide con la percepción ciudadana’

Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, aseguró que este resultado no coincide con la percepción ciudadana, menos cuando el Alcalde ha sido cuestionado por sus mismos ex colaboradores por supuestos actos de corrupción.

“Yo no confío, vemos una administración desordenada, con conflictos internos, ha mediado la corrupción y el desaseo, no coincide esa encuesta con la percepción ciudadana”, declaró a Noroeste.

“Porque el resultado es una cosa y la percepción social es otra, no coincide, la experiencia que hemos enfrentado no es favorable para el Alcalde, tiene un órgano de control que resuelve a modo, la transparencia, el trato que ha tenido con las organizaciones, no coincide la percepción”.

CAUDAE, es una empresa integrada, a decir por su misma definición, son “un equipo de profesionales quienes buscan que los proyectos políticos o empresariales sean exitosos”. Es decir, solo está para cubrir los intereses económicos de quien los contrata. Nada que ver con encuesta profesionales como Buendía y Laredo o Mercaei, afirmaron Jorge Figueroa Cancino y el Maestro en Ciencias, el MC. Jaime Hernández.

De entrada es un ejercicio poco serio, desde el punto de vista metodológico. Es una encuesta de percepción y la percepción, además de ser subjetiva, no tiene necesariamente que ver con lo que sucede en la realidad, afirmaron.

“Los “atributos” que presuntamente se evaluaron no son tales. Es decir, no se evaluaron “honestidad”, “capacidad” e “integridad” sobre una base objetiva y tangible. Sencillamente, se evaluaron tres preguntas que en realidad no tienen que ver con esos atributos, sino más bien con los rasgos de personalidad de los encuestados”, señalaron.

El diseño metodológico del ejercicio no tiene nada de sustento empírico y tampoco tiene nada que ver con la realidad del desempeño de los alcaldes.

La población a la que se dirigió la encuesta ya está, de origen, sesgada. Pues son ciudadanos de 18 años en adelante (sin definir subgrupos poblacionales por edad) que, además, tienen línea residencial de teléfono. Como sabemos, no todos tienen teléfono residencial y, además, aquellos del subgrupo que sí lo tiene, en realidad no siempre lo responde.

De manera que la población objetivo en realidad es mucho más pequeña, limitada y sesgada que lo que pretende la metodología. Limitada a: aquellos mayores de 18 años, que tienen teléfono en casa y que lo contestan.

Se desprende de la revisión que se aplicaron 16,500 encuestas telefónicas en los 55 municipios evaluados. Suponiendo que todas esas encuestas hayan sido útiles al estudio, eso implica que se tuvieron más o menos 300 muestras por municipio. Y es imposible generalizar a partir de la opinión de 300 personas, pertenecientes a un grupo sesgado de la población, determinado además por indicadores económicos (teléfono en casa).

En suma, hay poco por lo que echar las campanas al vuelo. Estos resultados francamente hablan más del mal diseño metodológico que hace la encuestadora que de los “atributos” de los presidentes municipales, cuestionaron Figueroa Cancino y Jaime Hernández.

Las encuestas son de quien las paga o de quien tiene interés por quedar bien, reiteraron.