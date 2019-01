FUTBOL

Mejoraremos el rumbo del equipo: José María Martínez

El asistente de Dorados de Sinaloa se muestra optimista pese al inicio de torneo dudoso

Noroeste / Redacción

Después de que Dorados de Sinaloa sostuviera la noche del sábado el inicio del torneo Clausura 2019 del Ascenso MX ante los Toros de Celaya, el auxiliar técnico José María Martínez habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido en la cancha del Coloso del Humaya donde cayeron por la mínima diferencia.

“Para ser un debut no estoy feliz por el resultado, pero si por pertenecer a la familia de Dorados y de integrarme al cuerpo técnico con Diego Maradona que deseamos esté con nosotros próximamente. Esperamos poder revertir rápido este resultado que nos duele por que no lo merecían los muchachos ya que tuvieron un gran control de juego durante el partido y una jugada fortuita de los visitantes no nos hizo regalarnos el trabajo que hicieron los jugadores durante la pretemporada”, señaló.

Martínez apuntó que el resultado y la actuación del encuentro del día sábado ya quedó atrás y que a partir del entrenamiento del día de hoy dieron vuelta a la página para buscar la victoria en los siguientes encuentros.

“En estos días recuperaremos a los jugadores que tuvieron actividad, el perder dentro del inicio del torneo no era un resultado que teníamos pensado, pero evolucionaremos de cara a los siguientes partidos que se vienen ya que queremos revertir rápidamente este resultado, en lo anímico el equipo está bien y no pude perder la memoria de la gran temporada que tuvieron apenas el torneo pasado”, finalizó.

Reprograman debut en la Copa MX

La Liga MX y el Ascenso MX informa el cambio de fecha para el partido entre Dorados de Sinaloa y Club Atlético Zacatepec, correspondiente a la Jornada 1 de la Copa MX, el cual, originalmente, sería disputado este miércoles.

LA FECHA DE REPROGRAMACIÓN

MARTES 12 DE FEBRERO

Dorados de Sinaloa vs. Atlético Zacatepec

20:00 Horas

LA ACTIVIDAD DE LA COPA MX

PARA ESTE MARTES 8 DE ENERO

Atlante vs. Pachuca

18:00 Horas

Pumas vs. Atlas

18:00 Horas

UAEM vs. Morelia

18:00 Horas

Cimarrones vs. Guadalajara

20:00 Horas

BUAP vs. Mineros

20:00 Horas