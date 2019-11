Melanie Villavicencio, la primera árbitra de futbol profesional en Sinaloa

La culiacanense sueña con llegar a un Mundial y Juegos Olímpicos

Kevin Juárez

CULIACÁN._ El viernes 4 de octubre fue un día histórico para el arbitraje sinaloense.

La culiacanense Melanie Esmeralda Villavicencio González se convirtió en la primera árbitra de futbol profesional en Sinaloa.

Melanie Villavicencio, de 22 años, se presentó como asistente 2 en el duelo entre Águilas de la UAS y Dorados de Sinaloa, correspondiente a la cuarta jornada de la Temporada 2019-2020 de Tercera División.

La joven culiacanense recordó que ingresó al arbitraje de pura casualidad, ya que ella siempre practicó el atletismo y nunca se imaginó como árbitra de futbol.

“Fue raro porque yo sigo entrenando atletismo, y una vez llegué temprano a mi entrenamiento, entonces yo iba caminando al gimnasio y en eso estaba un maestro del área técnica ( Manuel Rojo) que estaba practicando con una muchacha y me preguntó si me gustaría ser árbitro”, recordó.

Pero sería Geovanni Ochoa Corral, actual delegado de los árbitros profesionales de Sinaloa, quien le dio el voto de confianza a Melanie Villavicencio para entrar al profesionalismo.

“Entré formalmente (de árbitra profesional) cuando Geovanni entró de delegado, y fue cuando me decido a entrenar bien y así me empezaron a meter a partidos”, explicó.

Melanie Villavicencio señaló que fue una emoción muy grande la que sintió cuando cumplió el sueño de ser árbitra profesional.

“Mucha emoción porque era algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo, ya tenía nueve meses queriendo entrar al profesional, que por unas cosas o por otras no se daba la oportunidad, y ya que se dio sentí mucha emoción”, dijo.

Un mes después de haber debutado en Tercera División, Melanie Villavicencio fue designada como cuarto árbitro en un partido de la Liga MX Femenil.

La sinaloense viajó a Torreón para participar en el duelo entre Santos Laguna y Monarcas Morelia, correspondiente a la fecha 18 de la Liga MX Femenil.

“Algo muy diferente, pues un partido femenil es totalmente diferente y más que yo iba de cuarto (árbitro), nunca me había tocado trabajar de cuarto árbitro, me asesoraron días antes y pues fue una experiencia muy diferente y muy bonita. Algo que no me esperaba”, explicó.

Villavicencio González declaró que para ella es más complicado impartir justicia en un partido femenil.

“Se me hace un poco más complicado el femenil, porque son como que van empezando, igual no tienen como mucho toque, hay equipos que no tienen mucho toque, que no tocan tanto y hacen jugadas tan inesperadas”, señaló.

Sobre el apoyo de sus padres, Melanie Esmeralda dijo que al principio ellos creían que el arbitraje sería un pasatiempo más, pero que poco a poco se dieron cuenta que la cosa iba en serio.

“Al principio era como que no me creían, como que creían que era algo que no me tomaba en serio, pero ya que vieron que tenía dos años entrenando y seguía ahí insistiendo, ya fue como que me fueron apoyando un poquito más, entendiendo, pero siempre me han apoyado en todas las decisiones que yo he tomado”, externó.

Gran satisfacción

Melanie Villavicencio comentó que ser la primera árbitra de futbol profesional en la historia de Sinaloa es algo que la llena de satisfacción.

“Algo muy bonito porque no hay árbitras profesionales aquí en Sinaloa, y ser la primera es como una satisfacción muy grande y estoy muy feliz por ese logro”.

Melanie Villavicencio, quien está muy cerca de terminar la carrera de Químico Farmacobiólogo, manifestó que a veces le cuesta administrar su tiempo entre la escuela y el arbitraje.

“Al principio es complicado por mis horarios, por ejemplo, ahorita voy a la escuela de 7 a 12, después voy al inglés porque en el arbitraje es algo que te están pidiendo, entonces de la escuela me voy al inglés, después a entrenar y a veces me mandan a pitar al sector amateur”, explicó.

La joven culiacanense también manifestó que para las mujeres hay más posibilidades de subir de categoría, ya que hasta la fecha son muy pocas las árbitras profesionales en México.

“Es más fácil porque no hay tantas mujeres, entonces ahí se da mucho la oportunidad. Hace poquito fui a una concentración en Toluca con tres árbitras FIFA y me dijeron que tengo mucha oportunidad”.

Sueños internacionales

Melanie Esmeralda sueña con portar un gafete FIFA para poder representar al arbitraje mexicano en una Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos.

“Yo tengo ciertas metas ahí en el arbitraje y una de ellas es ser árbitro FIFA, pero vamos por buen camino. Mis metas son llegar a un Mundial o Juegos Olímpicos”, explicó.

Por último, Melanie Villavicencio invitó a las mujeres a que se animen a entrar al arbitraje profesional.

“Que se animen, aquí en Culiacán no hay muchas árbitras, es una experiencia muy bonita, al principio como que es difícil acoplarte con tantos hombres, sigue habiendo mucho machismo, pero uno tiene que saber sobrellevar eso”, finalizó.

Le ve grandes cualidades

Geovanni Ochoa Corral, delegado de los árbitros profesionales de Sinaloa, manifestó que el atletismo ayudó a Melanie, ya que en Sinaloa el tema físico había impedido a otras árbitras dar el salto al profesionalismo.

“Creo que vamos muy rápido con ella, ya lo hemos comentado incluso con gente de Comisión (de Arbitraje), de que el proceso ha sido muy rápido, a lo mejor porque ya habíamos tenido mucho tiempo trabajando, sus cualidades es el tema físico, ella viene de ser atleta, entonces se le facilita mucho el tema físico dentro de la cancha”, explicó.

PERFIL

Melanie Esmeralda Villavicencio González

Fecha de nacimiento: 26/05/1997

Edad: 22 años

Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa

Estatura: 1. 74 metros