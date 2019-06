Melissa McCarthy sería Úrsula en el live action de La sirenita

La actriz recientemente nominada al Óscar por Can You Ever Forgive Me? se perfila para dar vida a la gran villana.

Noroeste / Redacción

29/06/2019 | 11:40 AM

Melissa McCarthy negocia ser la villana de La Sirenita. Foto: Internet

Melissa McCarthy se encuentra en negociaciones con Disney para interpretar a la emblamática villana Úrsula, en el live action que la compañía prepara de La sirenita, el clásico animado que se estrenó en cines en 1989. De acuerdo con Variety, Disney y el equipo de producción buscan concretar un casting con figuras "contemporáneas y convincentes", al mismo tiempo que rinden homenaje al original animado amado, citó milenio.com. Por ahora, McCarthy se encuentra apenas en las primeras charlas para interpretar a la tía de Ariel, una mujer de temer que podrá ofrecerle cumplir sus sueños a cambio de su voz. Cabe mencionar que anteriormente fue Lady Gaga quien fue señalada como una de las principales candidatas para dar vida al personaje. La versión en acción real de La sirenita contará con la dirección de Rob Marshall (Mary Poppins Returns). Aunque el proyecto está en desarrollo, se sabe que la película incluirá las canciones originales del clásico animado, además de un par de temas inéditos, creados por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda. #La sirenita

#Melissa McCarthy

