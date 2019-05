Mellizos gana y termina su mala racha en Nueva York

NUEVA YORK._ Jake Odorizzi prolongó su dominante nivel desde el montículo al lanzar pelota de dos hits en seis innings en blanco, y llevar a los Mellizos de Minnesota a una victoria por 7-3 ante los Yanquis de Nueva York.

Los Mellizos habían perdido nueve juegos seguidos en el Yankee Stadium, incluido el juego de comodines de la Liga Americana en 2017. Pero Odorizzi y tres jonrones rompieron la mala racha.

