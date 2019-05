Mellizos pega ocho jonrones y aplasta a Angelinos

ANAHEIM, California._ Los Mellizos de Minnesota empataron un récord de la franquicia con ocho jonrones, incluidos dos de Miguel Sanó y otro par de Jonathan Schoop, para vapulear el jueves 16-7 a Matt Harvey y a los Angelinos de Los Ángeles.

C.J. Cron conectó un vuelacerca, dos dobles y un sencillo por los Mellizos. Max Kepler, el dominicano Jorge Polanco y el boricua Eddie Rosario aportaron los otros bambinazos de Minnesota.

We’ve homered 98 times this season.

We’ve homered in 16 of our last 17 games.

We hit 8 today, to improve to 19-5 when we hit more than 1 homer in a game. #TwinsWin #MNTwins pic.twitter.com/fEkzif9vcT