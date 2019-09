Memes coronan a EPN y Tania Ruiz como los maestros del disfraz, por foto en restaurante de NY

El ex Presidente de México ha sido captado en compañía de Tania Ruiz como pareja se han paseado por el Estado de México, Madrid, Bélgica y ahora Nueva York

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Usuarios de redes sociales dieron rienda suelta a su imaginación luego que supuestamente se captara al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a su pareja, en un restaurante de Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con las fotos difundidas por el conductor de televisión Nacho Lozano, Peña Nieto y Tania Ruiz habrían sido captados en Nueva York, aunque con un “nuevo look”.

En las fotos, el que se parece a Peña Nieto trae el cabello más largo de lo usual y una gorra de beisbol. Su pareja, Tania Ruiz, traería una pañoleta en la cabeza. Estarían vestidos de manera casual.

Con ironía, usuarios de Twitter comentaron y crearon memes sobre el “disfraz” que Peña Nieto y su pareja utilizaron para pasar desapercibidos de los asistentes al restaurante.

¡Oh, Lord Peña! ¿podrías enseñarme a hacer el amor? - Tania Ruíz. pic.twitter.com/S0GOKY8oYM — Homero Sánchez (@SimpsonitoMX) 18 de septiembre de 2019

¡En exclusiva! Más fotos de Tania Ruiz y Peña en Nueva York🤭 pic.twitter.com/I8XceidUw5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 18 de septiembre de 2019

Se les adelanto halloween: Tania Ruiz disfrazada de Sharon Tate y Peña Nieto de Wayne Campbell pic.twitter.com/gaPhjWxRG2 — Javier (@xavok84) 18 de septiembre de 2019

Peña Nieto y Tania Ruiz cenando en NY pic.twitter.com/TxowWv1CaT — Mack Sanchez VLOGS Ⓜ️ (@MackSanchezP) 18 de septiembre de 2019

De qué personajes se disfrazaron EPN y Tania Ruiz para cenar en Nueva York? Bueno, este, hemmm... pic.twitter.com/TBrSUc0DLi — 👊💥😎 Pepé Malo (@PpBadAss) 18 de septiembre de 2019

Cosme Fulanito y Tania Ruiz en NY pic.twitter.com/S9oSK3WkSH — Chilaquiles (@i_chilaquiles) 18 de septiembre de 2019

Aquí mi Lord Peña y Tania Ruiz cenando en NY pasando desapercibidos pic.twitter.com/Orq6LFjaDx — Cñora Fifí (@CnoraF) 18 de septiembre de 2019

EPN y Tania Ruiz en NYC pic.twitter.com/JJBLcgAH1x — Rafael Cabrera (@raflescabrera) 18 de septiembre de 2019

Peña Nieto y Tania Ruiz siendo unos maestros del disfraz. pic.twitter.com/URSy6wsokC — JUANELO (@Diegohmygod) 18 de septiembre de 2019

Peña Nieto y Tania Ruiz Expectativa / Realidad pic.twitter.com/WWvRmIcROS — La corneta negra (@lacornetanegra) 18 de septiembre de 2019

Aah Prroo, con que maestro camaleón. pic.twitter.com/uHAqEAmWua — Helisut Cordova (@HelisutCordova) 18 de septiembre de 2019

De acuerdo con el periodista Nacho Lozano, se les vio así en un restaurante de Nueva York, donde según lo que aprecia, es de comida japonesa,Pense que era Deyanira Rubi y el No Hay. Pero no es el Ex presidente Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz. pic.twitter.com/HAEm7wJ9Pl — Héctor Coronado (@HctorCoronado12) 18 de septiembre de 2019

Fotografía en HD de Peña Nieto y Tania Ruiz cenando en Nueva York pic.twitter.com/cue5OKRjBZ — luisitofromtheblock (@fuckmendiola) 18 de septiembre de 2019

EPN Y SU PAREJA

Peña Nieto y Ruiz han sido captados en distintas partes del mundo, pese a que en México se señala al ex mandatario por casos de corrupción.

Apenas el pasado 10 de agosto, la revista Quien reseñó que “una pareja caminaba de la mano por la calle principal que lleva a la Gran-Place de Bruselas. Se veían felices, sonriendo y sus miradas se cruzaban llenas de complicidad”.

De pronto, relató entonces Érika Roa, periodista de la publicación, “él detuvo a unos turistas y les preguntó en inglés que si les podían tomar una foto, a lo que la mujer de nombre Natalia contestó encantada: ‘Sí, claro’”.

“Entonces, emocionado, él le indicó amablemente el enfoque y el fondo que quería para la imagen en la que aparecería con su pareja y terminaron con un: ‘Gracias, muchas gracias’”.

Roa explica: “Sorprende el entusiasmo que pone Enrique para capturar el momento. Se ve feliz, muy enamorado, no no se puede ocultar. Por su parte Tania se deja querer y presume una sonrisa que simplemente no ha podido borrar de su cara desde que se diera a conocer su noviazgo con Peña Nieto”.

En marzo, el ex Presidente fue captado por primera vez asistiendo a un evento en compañía de la modelo Tania Ruiz Eichelmann, con quien hasta ese entonces solo se rumoraba su relación, cuando aún no se hacia oficial su divorcio de Angélica Rivera.