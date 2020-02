Memo Aponte, actor de Disney, se vuelve tendencia por acusaciones de abuso sexualâ€¦ otra vez

Memo Aponte, actor de Disney, se vuelve tendencia por acusaciones de abuso sexual… otra vez

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).– El actor Guillermo Aponte Mille, mejor conocido como Memo Aponte, de nuevo se encuentra en el ojo del huracán luego de que se reavivaran las acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual contra menores de edad.

El famoso actor de Disney se volvió tendencia en Twitter cuando una chica, que dice ser su ex novia, lo acusó de haberla violado y maltratado durante la relación, además de que ella era una menor de 13 años cuando comenzaron a salir.

La chica relata que en varias ocasiones intentó dejar la relación pero no podía debido a la violencia a la que era sometida por Aponte.

“Aumentaron los gritos y la violencia. Fui abusada sexualmente en el bosque de la cuarta sección de Lomas Verdes, en la Concordia, tenía miedo, yo no quería y nada importó más que su sexualidad en juego porque ‘todos mis amigos ya lo hicieron’”. Con ello llegaron los golpes y amenazas”.

#MemoAponteViolador es tendencia por la acusación de su ex-novia. pic.twitter.com/M02OxVIz1o — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 22, 2020

La joven también asegura que cuando lo denunció nadie creyó en su palabra y, por el contrario, fue culpada.

“Ninguna autoridad me creyó, ninguna amiga tampoco, fui culpada al haber sido violada en todos los sentidos posibles, me tardé años en superarlo, pero hay cosas que no se superan jamás. Este hombre me marcó y él está intacto porque con dinero y con pene nadie te toca”.

Al igual que este relato, otras chicas comenzaron a contar los abusos que sufrieron por parte del actor, volviendo tendencia el hashtag #MemoAponteViolador.

Aún cuando hay chingos de testimonios y pruebas de niñas y mujeres que fueron acosadas y hasta violadas, siguen echándoles la culpa y dudando de ellas. Ya entienden por qué nadie quiere hablar de sus historias de abuso? #MemoAponteViolador pic.twitter.com/Flcqam8JmK — Alejandra Cortez (@alecortezss) February 22, 2020

Guillermo Aponte es conocido por ser un actor de doblaje en Disney, ha participado en películas como Buscando a Nemo, Los Increíbles, Toy Story, en las series de Phineas y Ferb, Star Wars, entre otros éxitos.

Esta no es la primera vez que el actor es señalado por dichas acusaciones. El año pasado, salieron a la luz algunos mensajes que supuestamente él había enviado a sus fans mujeres y menores de edad, pidiéndoles fotos íntimas.

En esa ocasión, por medio de un comunicado de prensa, el influencer de 26 años expuso su posición respecto al delicado asunto. “Me duele profundamente lo que pasó en torno a mi persona y me disculpo si en algún momento dije o hice algo que haya molestado a mis fans”, expresó.

Hoy, Memo Aponte aún no ha dado su postura ni ha salido a desmentir o confirmar las nuevas acusaciones.