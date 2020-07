Memo Ochoa crítica aspecto de Luisito Comunica; ni nos conocemos, responde el youtuber

CIUDAD DE MÉXICO._ Memo Ochoa se disculpó con Luisito Comunica luego de haber hecho comentarios sobre su aspecto a través de un livestream con el youtuber Ded.

Durante la platica que surgió con Ded mientras jugaban en línea, el portero del América comenzó a contar sobre cuánto tiempo lleva viviendo en México y cómo fue radicar en el extranjero.

“Ya voy para un año que estoy viviendo acá en México, la verdad estando fuera todo el mundo me decía ‘oye Luisito Comunica y Luisito Comunica’. ¿Y este güey quién es? Les digo ‘no me chinguen yo sí le meto al gym, yo sí como bien”, expreso el guardameta.

En el video que se encuentra circulando en redes sociales también se puede escuchar que a Ochoa le comentan que el parecido con el famoso youtuber es por el cabello.

“Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo. Con todo respeto”, agregó Memo.

Memo Ochoa no puede tener haters, no mamen. Acá se cagó en Luisito Comunica 😂 Te quiero mucho Memito. pic.twitter.com/0FX9N0XUga — Wilo Olea (@elwiloolea) July 29, 2020

Luego de que la publicación se hiciera viral, el portero aseguró a través de su cuenta de Twitter que todo fue en “cotorreo” y aprovechó para reconocer el trabajo del youtuber.

“Un abrazo @LuisitoComunica ! No dejes q te enganchen jaja todo fue en cotorreo en un stream nada serio; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil (sic)”.

Un abrazo @LuisitoComunica ! No dejes q te enganchen jaja 😂 todo fue en cotorreo en un stream nada serio ; por cierto buen trabajo con Juan pa en el documental y también muy bueno el de Chernóbil 👍🏻🔥 — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 29, 2020

Por su parte, Luisito Comunica aprovechó sus historias de Instagram para comentar que no sabe por qué Memo Ochoa se expresa así de él.

“Oigan ¿qué raro lo de Memo Ochoa, no? ¿Vieron eso? No sé por qué opina así de mí, ni nos conocemos. No sé si es su manera de bromear o si le choca mucho que le digan que nos parecemos”, comentó. “De verdad está raro. No sé si desquitó un mal día ahí o si tiene algo en contra de mí. No entiendo, pero Memo yo te mando mis mejores vibras. Que sigas teniendo mucho éxito carnal, lo mejor de mí para ti”, añadió.