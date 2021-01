Meneando un cazo de carnitas, Miguel Antonio sobrevivió a la crisis laboral por pandemia en Eldorado

Durante la visita del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el comerciante prepara los chicharrones con lo que ha sacado adelante a su familia tras quedarse sin empleo

José Abraham Sanz

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel camina apresurado rodeado de un medio centenar de acompañantes y seguidores. Recorre la Mariano Matamoros, una importante arteria de Eldorado, a la que acaba de entregar otro tramo pavimentado de 350 metros.

Se detiene a unos metros de la escuela primaria del lugar y responde preguntas a reporteros. Toca temas de la pandemia, la vacuna que ya comenzó a aplicarse en Sinaloa, la participación del Ejército para blindar la vacuna. Luego de temas políticos.

A unos 70 metros de donde está el Gobernador se encuentra Miguel Antonio Velarde, de 32 años, menea una revoltura de manteca y pedazos de carne y grasa con una pala de acero dentro de un cazo de latón que le llega un poco más arriba de las rodillas.

En el suelo del porche de su casa colocó un quemador hace más de un año luego de quedar desempleado, encendió la flama y comenzó a calentar el cazo.

- ¿Ya casi salen?, se le pregunta.

“Ya casi. Y ésta ya es la segunda tanda”, responde.

Miguel no se queja mucho, y acaba de ver cómo las autoridades se han ido de la misma forma en que llegaron. Entre saludos, abrazos y aplausos, después de platicar con muchos y prometer otras cosas.

“... aquí los negocios no se han visto tan afectados, como en Culiacán, que hay reportes que hubo miles de negocios que ya no abrieron, y aquí los que nos dedicamos al comercio hemos estado de cierta forma estables”, recalca después de dejar de menear del cazo.

Recuerda, con orgullo, que después de ser despedido de la empresa en donde era un empleado de último escalón, se le ocurrió comenzar a cocinar chicharrón y productos alimenticios derivados de la carne de cerdo, carnitas, botanas, asientos.

La única publicidad que hay en su casa es él, el quemador, el cazo y la pala. Enseguida tiene un colador para escurrir la grasa de la carne ya que la saca cocinada.

“... tenemos que buscar alternativas, pues, por lo de la pandemia tenía que atender más a domicilio, y nos limitamos en otras partes, pero buscando otras alternativas hemos salido”, dijo, “este negocio yo lo levanté durante la pandemia”.

“Perdí mi empleo y por iniciativa mía inicié, fue en plena pandemia, fue en enero”.

- ¿Y cómo te ha ido?, ¿cómo te fue en la pandemia?

“Bien, excelente. Lo hice de forma temporal, mientras encontraba un empleo, y así me fui, hasta que me quedé, ya no fue necesario buscar un empleo”.

Miguel Antonio está casado y tiene dos hijos, de 5 y 6 años. Asegura que el negocio le ha dado para poder sacar a su familia adelante.

“Con mucha publicidad en línea, por WhatsApp, Facebook, Instagram y hay mucho pedido a domicilio, antes del Covid ya era más cómo de pedir a domicilio, pero desde que empezó este rollo ya se disparó”, señala.

- Te diste cuenta que estaban el Presidente Municipal y el Gobernador aquí enfrente, ¿tú qué les pedirías para Eldorado?

“Pues, una mayor inversión en temas de salud y de educación, y pues mucho apoyo a las PyMES, yo siento que estamos solos, pero no existe mucho acercamiento, una dependencia donde uno se pueda acercar a solicitar un apoyo”, expresó.