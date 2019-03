Mensaje de Munch revela que el personaje central de El Grito no estÃ¡, en realidad, gritando...

MADRID (SinEmbargo)._ Una inscripción hallada en una versión desconocida de “El Grito”, de Edvard Munch, contradice la interpretación del cuadro generalmente admitida hasta ahora, hasta el punto de sugerir que su protagonista ni siquiera está gritando.

El propio artista noruego escribió, en una litografía datada en 1893 -en la que se representa la misma escena-, el siguiente texto: “Sentí un gran grito en toda la naturaleza”.

Esta sencilla anotación parece indicar que el archiconocido personaje que ocupa el primer plano de la imagen, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un rostro sostenido por ambas manos, no está emitiendo un grito, sino tapándose los oídos, aterrado por algún estruendo surgido en su entorno. Este nuevo enfoque encajaría además con el primer título que el autor dio a su pintura: “El grito de la naturaleza”.

El Museo Británico ha organizado una exposición conmemorativa para celebrar el 75 aniversario de la muerte de Munch, que exhibe, entre muchas otras obras del aclamado artista, la reveladora litografía.

