Mentiras las de Lozoya, para librar consecuencias de sus actos: Videgaray

Lozoya Austin señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto

Noroeste / Redacción

Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, respondió a las acusaciones de corrupción realizadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lozoya Austin señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto, además de ser receptor de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de dar dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.

Este jueves 20 de agosto, Videgaray Caso -quien de n la actualidad es profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Estados Unidos-, aseguró que las imputaciones del ex director general de PEMEX son "absurdas, inconsistentes y temerarias".

"Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya", apuntó el ex titular de la SHCP en una carta difundida en su cuenta de la red social Twitter.

"No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética, y de su conducta como servidor público", añadió Videgaray Caso en otro tuit.

El también ex canciller indicó que está listo para atender algún llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad.

Asimismo, Videgaray Caso dijo que tras el fin del sexenio pasado decidió estar lejos de cualquier proceso y de decisión de política pública, y por ello se ha reservado sus opiniones sobre el caso Lozoya.

"Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes", escribió Videgaray Caso, quien no tuiteaba desde noviembre del 2018.