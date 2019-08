Merary Villegas responde a Sergio Jacobo: El PRI nos vetÃ³ en la 62 Legislatura, fue una aplanadora

Merary Villegas responde a Sergio Jacobo: El PRI nos vetó en la 62 Legislatura, fue una aplanadora

Luego de que el priista acusó de intransigente a la actual mayoría, por sólo aprobar tres iniciativas propuestas por el partido tricolor, la Morenista sostuvo que cuando fue diputada de las 13 iniciativas que se presentó su bancada ninguna fue aprobada, muchas ni llegaron al pleno

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional vetó a la oposición cuando fue mayoría, fue una aplanadora, responde Merary Villegas Sánchez luego de que Sergio Jacobo Gutiérrez acusó a la bancada de Morena de la actual Legislatura de ser intransigente.

En el informe parlamentario que los diputados del PRI presentaron a su dirigencia, el líder de la bancada del tricolor en la 63 Legislatura calificó a la mayoría de Morena como poco productiva y conflictiva, así como intransigente, esto luego de que de 80 iniciativas propuestas del PRI, sólo han aprobado tres.

En respuesta a Jacobo Gutiérrez, Merary Villegas Sánchez, ex Diputada de la 62 Legislatura, líder de la bancada de Morena en ese entones, argumentó que en esa misma circunstancia el PRI vetó completamente a la oposición, y que no se aprobó ninguna iniciativa propuesta por ellos, de las 13, hubo algunas que ni siquiera llegaron al pleno del Congreso Local.

“Yo aprovecho para recordarle al coordinador actual del grupo parlamentario del PRI de aquí en el Estado, cómo nos recibieron como Morena, que hay que decir que fue la primera participación en el Congreso del Estado de Morena, donde me tocó estar como coordinadora, y pues ver todos los abusos, porque para mí fueron abusos lo que recibimos de un PRI mayoritario en aquellos tiempos”, compartió.

“Nosotros fuimos testigos cómo siendo mayoría y cómo siendo realmente una oposición, porque Morena en la Legislatura pasada realmente fue una oposición que nunca permitimos condicionar el sacar adelante una iniciativa por un voto, que eso es lo que ellos están acostumbrados a hacer, negociar por debajo de la mesa, como morenistas nunca nos prestamos a eso y a cambio recibimos un veto total, porque sí fuimos vetados completamente por la Legislatura pasada”, agregó.

La morenista le recordó al priista que su partido no apoyó iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y recalcó que durante los tres años de la 62 Legislatura, el PRI y sus aliados fueron una aplanadora contra la oposición.

“Yo en aquellos tiempos le decía la ‘aplanadora’ priista, ellos hacían en la Jucopo a través de su coordinadora acuerdos con una oposición, pero con una oposición que doblaba brazos, con una oposición que les decía sí a todos lo que ellos querían sacar adelante, todo lo que ellos querían implementar”, rememoró.

“Morena promovió varias iniciativas muy importantes para el Estado de Sinaloa, entre ellas el tema de matrimonio igualitario que ya tiene una deuda pendiente histórica, y nunca por parte del PRI, de esa mayoría aplastante que tenía, nunca se le permitió avanzar en ninguna de las propuestas de Morena”, subrayó.

Responde Jacobo: Yo hablo por lo que me toca a mí

En lo que respecta a que anteriormente el PRI no facilitó que las iniciativas de Morena en la 62 Legislatura avanzaran, Sergio Jacobo Gutiérrez mencionó que él hablará sólo por lo que le toca, y no por el pasado.

“Bueno, yo hablo por lo que me toca a mí, la responsabilidad que ahora tengo, y lo que estamos viendo es justamente eso”, señaló.

El líder de la bancada priista recordó que su partido nunca monopolizó la cámara, al contrario, se acordó repartir comisiones importantes a otras fuerzas políticas.

“Hay varios signos que revelan que no es la misma circunstancia, te lo voy a poner, por ejemplo, las legislaturas anteriores, el PRI era mayoría, el PRI tenía aliados, pero el PRI nunca incurrió en la tentación de monopolizar todos los cargos de dirección del Congreso”, detalló.

“El PRI presidía la Junta de Coordinación Política, pero nunca presidió la Mesa Directiva, a pesar de que tenía los votos y aliados para ello, el PRI le dio la Mesa Directiva en acuerdo al PAN, Roberto Cruz, y al PAS, el doctor Víctor Corrales Burgueño, Morena monopolizó todo”, añadió.

Cuestionado sobre que el PRI nunca apoyó las iniciativas de Morena anteriormente, Jacobo Gutiérrez se limitó a decir que él desconoce esos datos, y sostuvo que independientemente de todo, el cambio que prometió la cuarta transformación, no se está viendo.

--¿Cuántas iniciativas han aprobado de la actual Legislatura del PRI?

“Tres únicamente”.

--¿Y de Morena en los últimos años cuando no era mayoría?

“No no sé, no tengo ese dato, pero buenos, ellos hablan de que llegó la era del cambio, de que iba a ver un nuevo modelo de relación política, pero ese cambio pues no lo estamos viendo”.