Mercado Garmendia no cerrarÃ¡, ni por contingencia ni por Semana Santa: Locatarios

Mercado Garmendia no cerrará, ni por contingencia ni por Semana Santa: Locatarios

El horario del establecimiento será de 5 de la mañana a 2 y media de la tarde, del 6 al 12 de abril, debido a Semana Santa.

Belem Angulo

Aunque se realizará una modificación en el horario, el mercado Garmendia no cerrará durante los días de Semana Santa y tampoco se ve una suspensión de actividades por contingencia, informan locatarios.

Al interior del mercado que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, se aprecia un movimiento casi nulo.

El vaivén de clientes y locatarios se ha ido apagando en estas últimas semanas y con ello las ventas se mantienen en cifras irregulares.

Pero, a pesar de que se reportó un incremento en ventas durante las primeras semanas de contingencia, y después de que se intensificaron las medidas de prevención implementadas por el Estado para minimizar el número de ciudadanos que circule por la calles de la ciudad las mismas bajaron, los locatarios no le atribuyen a la contingencia sanitaria enteramente la caída en ventas.

“Es poquito de todo”, explica don Manuel, propietario de un negocio de verduras, mientras atiende a una cliente que solamente compra dos tomates.

Comenta que las ventas bajaron también porque diferentes locales cerraron por vacaciones de Semana Santa.

“El mercado no va a cerrar, se va a cerrar hasta las 2 y media, todos los días ,es por Semana Santa”, asegura.

Sin embargo, la temporada ha golpeado la economía de los comerciantes.

-- ¿Cómo le ha ido en ventas?

"La verdad muy mal, no hay muy buena venta, no ha mejorado además hay muy poca gente. A veces que uno nomas saca pa’ comer. No hay buenas ventas".

"Ahorita un vende porque los puestos están cerrados, el que tiene abierto está vendiendo poco, pero está vendiendo"