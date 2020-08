Mercedes demuestra su poderío en prácticas del GP del 70 aniversario de la F1

SILVERSTONE._ Lewis Hamilton y Valtteri Bottas volvieron a demostrar el poderío de Mercedes en Silverstone, aunque esta vez fuera el viernes del denominado como Gran Premio del 70º aniversario.

Los Mercedes encabezaron la tabla de tiempos con más de 8 décimas de ventaja sobre el resto de sus rivales en la FP2 de la calurosa tarde del viernes... y Hamilton con medias, frente a las blandas de sus principales rivales.

Daniel Ricciardo sorprendió a todos al colarse tercero, 16 milésimas por delante de Verstappen y su Red Bull.

Los Ferrari volvieron a estar varios pasos por detrás y Vettel tuvo una avería en su unidad de potencia en los últimos compases de sus tandas largas.

Carlos Sainz acabó 9º, a 51 milésimas de su compañero, Lando Norris y completó 24 vueltas a Silverstone.

Here's how FP2 finished 🧐

Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eikXnayVXm