Meseros de Escuinapa piden apertura de cantinas

Llevan más de 5 meses sin trabajar; muchos de ellos es el único ingreso que tienen

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Integrantes del Sindicato de Meseros y Gastronómicos llevan más de cinco meses sin empleo, situación que ya es "insostenible".

“Estamos bien ‘amolados’, no tenemos de dónde sacar dinero para mantener a la familia, no hay fiestas, no hay bares, no hay nada, nuestro trabajo es el que más se ha perjudicado”, dijo Juvencio Pérez Rodríguez.

Los socios le piden a la mesa directiva realizar gestiones, que permitan que vuelvan a abrir sus centros de trabajo como bares, cantinas o centros sociales, donde son contratados, dijo.

Han acudido buscando respuesta de la autoridad municipal, pero hasta el momento no les han dado una fecha para volver a abrir estos lugares.

Este sector laboral lo integran personas que en su mayoría son adultos mayores o madres solteras, cabezas de familia que no tienen otro ingreso para llevar a casa.

Desde marzo, fueron suspendidos de sus labores, se cerraron bares, cantinas, centros sociales, y con ello se fue, quizá, su única entrada económica.

Pocos de ellos cuentan con apoyos de programas sociales, como 68 y Más.

Algunos han tenido que acudir a los empaques de mango para poder tener un ingreso, otros más han buscado trabajo con algunos ex patrones que están ofreciendo variedades de comidas o carne asada.

Otros se están yendo del municipio, buscando tener el ingreso económico para sus familias desde los lugares donde ya se abrieron los bares o cantinas, que son al norte de Nayarit o en Mazatlán.

“No aguantamos ya no tener dinero para mantenernos, andamos buscándole de una manera y otra, pero necesitamos que se reactiven ya nuestros centros de trabajo”, dijo Pérez Rodríguez.

Han acudido a buscar al Presidente Emmett Soto Grave, pero no han podido concertar una cita para dialogar y que también considere la situación que están viviendo.

Ellos tampoco desean enfermarse, dijo, por lo que tomarán todas las medidas preventivas que se les indiquen, pero lo que desean es que ya les permitan laborar.

Hasta el momento en el Sindicato no se ha tenido ningún deceso de compañeros por Covid-19, ni se han enfermado.