Metallica lanzarÃ¡ un libro infantil ilustrado para contar la historia de la banda

Metallica lanzará un libro infantil ilustrado para contar la historia de la banda

A través de un mensaje en sus redes sociales, Metallica anunció que parte de las ganancias de esta publicación serán donadas a la organización All Within My Hands, fundación que lucha contra el hambre y apoya la educación

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- The ABC’s of Metallica, es el título del libro infantil que la famosa banda publicará para contar su historia mediante el uso del abecedario, es decir, cada letra explicará un momento importante del grupo.

El escritor Howie Abrams, que ha trabajado en otros libros musicales como Hip-Hop Aphabet, es el autor The ABC’s of Metallica, mientras que las ilustraciones están a cargo de Michael “Kaves” McLeer, quien colaboró antes con la banda en la exhibición Obey Your Master en 2012; además de diseñar elementos para marcas como Jaguar, NIKE o la WWE.

“The ABCs of Metallica,” a rhyming, illustrated history of Metallica from A to Z, hits shelves on Nov 26th and is available for pre-order now. A portion of all proceeds benefits @AWMHFoundation, supporting communities in need. Visit https://t.co/dkawQtvp5r to pre-order your copy! pic.twitter.com/rngYgyUa6d — Metallica (@Metallica) 10 de julio de 2019

“¡Incluyendo rimas e ilustraciones, The ABCs of Metallica hace un recorrido por la historia de la banda de la A a la Z. Cada letra del alfabeto resalta un momento a lo largo de nuestro viaje, desde ‘Garage Days’ hasta ‘Master of Puppets’ y hechos divertidos sobre nosotros”, se leyó en el mensaje compartido por la banda.

The ABCs of Metallica estará disponible en las librerías físicas y online a partir del 26 de noviembre de 2019 pero ya se puede pre-ordenar a través de su página oficial con un costo de 18.99 dólares, aproximadamente 360 pesos.