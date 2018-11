Mete Síndica Procuradora ruido en sesión de cabildo en Culiacán

Pidió al Alcalde argumentar si hay un fundamento jurídico que le impidiera como Síndica Procuradora formar parte de alguna comisión permanente.

Claudia Beltrán

CULIACÁN.- Sandra Guadalupe Martos Lara, Síndica Procuradora de Culiacán metió 'ruido' en la sesión extraordinaria de Cabildo que encabeza el morenista Jesús Estrada Ferreiro.

En la sesión se discutía dispensar la lectura del acta anterior cuando se aprobó la integración de las comisiones permanentes, cuando Martos Lara, del Partido Encuentro Social, solicitó la palabra.

Planteó se le apoyara con la respuesta a su duda de por qué no pudo estar en una comisión, que fueron aprobadas el jueves pasado en una sesión extraordinaria.

Othon Herrera y Cairo Yarahuán, Secretario del Ayuntamiento, le respondió que en ningún reglamento está estipulado que pueda formar parte de las comisiones.

Después de la respuesta, Martos Lara pidió de nueva cuenta el uso de la voz, para plantear, que tampoco hay algo que impida estar en alguna comisión.

"Me gustaría participar en alguna de las comisiones, no sé si pueda hacer una propuesta", agregó.

Cairo Yarahuán explicó que cuando se trata de servidores públicos únicamente tienen que acatar aquello que la ley les encomienda que se puede.

En cambio esa libertad está para los ciudadanos cuando se dice que aquello que no está prohibido en la ley, está permitido, añadió.

Para los ciudadanos que forman parte del servicio público en cualquiera de sus niveles tienen que acatar la facultad expresa en la ley, indicó.

Al término de la sesión a Martos Lara se le preguntó si su postura implicaba un rompimiento con Morena.

"No, de ninguna manera, no hay ningún rompimiento, no hay nada al respecto", añadió.

Expuso está la costumbre de un cabildeo de administraciones tradicionales.

"Hoy en día somos una administración distinta, un gobierno diferente que busca poner en marcha la democracia, entonces, nosotros tenemos que participar a favor o no a favor, y no importa si aquí en este momento,quizás no estamos de acuerdo con ciertas cosas, lo importante es manifestarnos", explicó.

Lo importante, reiteró, es mandar a la ciudadanía de que están trabajando de forma democrática.