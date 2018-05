Meten tubería de gas natural doméstico en Mazatlán y se oponen ciudadanos - Noroeste

Meten tubería de gas natural doméstico en Mazatlán y se oponen ciudadanos

Habitantes del Fraccionamiento del Bosque aseguran que nadie les informó del proyecto; el personal de la empresa española Fenosa asegura que tuvieron reuniones con los habitantes meses atrás

Fernanda Magallanes

29/05/2018 | 12:32 AM

La instalación de la tubería del gas natural doméstico ya llegó al Fraccionamiento del Bosque, pero los vecinos expresaron su malestar porque, aseguraron, no se les avisó del proyecto.

“Llegué en la noche de trabajar y quise meter mi carro a la cochera, pero no podía, estaba abierto un tramo y los trabajadores (de la empresa) me dijeron que me esperara, nunca recibimos una notificación”, declaró un vecino.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1