¿Meterá Morena reversa en reducción de 72 mil 500 pesos a cada Diputado? Esto dice Graciela Domínguez

Ante el rechazo del PRI, PAN y hasta de su aliado, el PT, la líder de la mayoría apela a que se construya el consenso en torno a esta medida

José Alfredo Beltrán

Se tomarán “el tiempo que sea necesario” para construir un consenso en torno a la reducción de ingresos de diputados locales, advierte Graciela Domínguez Nava.

“Morena tiene un compromiso (con la sociedad), pero también hemos dicho, no vamos a aplastar sólo porque tengamos la mayoría”, señala la líder de la mayoría y presidenta de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo.

La propuesta para recortar los ingresos de diputados de la 63 Legislatura ha desatado pugnas entre las fracciones y a diputados que no alcanzaron a conformar grupo.

Para Morena un legislador local puede llegar a recibir cada mes hasta 182 mil pesos, sumando dietas y diversos apoyos.

Pero para PRI y PAN esta es una visión sesgada, pues sólo reconocen como salario 73 mil pesos, para sus gastos. Esto porque el restante es para “transporte”, “gasolina”, “gestión social”, “alimentos y hospedaje”, entre otros rubros.

Va Morena por tumbarle 72 mil 500 pesos a cada Diputado en Sinaloa

A su vez el Partido del Trabajo, que ganó posiciones en coalición con Morena, manifiesta rechazo total al intento de recorte.

Domínguez Nava no cede en su visión de considerar como ingresos de cada diputado los 182 mil pesos.

“Estamos invitando a la reflexión, al análisis, a que pongamos sobre la mesa la importancia de caminar hacia la austeridad y daremos el tiempo necesario para que se puedan generar los consensos”, puntualiza.

Y si no, en su momento, advierte, “Morena tomará la decisión que le corresponde como grupo parlamentario”.

Esto dependerá de la voluntad de los otros grupos parlamentarios, añade quien ya fue Diputada local de 2007 a 2010, en la 59 Legislatura.

Diputados del PT, aliados de Morena, en contra de que les reduzcan 72 mil 500 pesos

“Nosotros estamos promoviendo con los 40 diputados a través de los coordinadores la Importancia de caminar hacia la austeridad, no solamente en los diversos gastos que tiene el Congreso, sino en materia de sueldos.

“Hay una interpretación diferente en torno a cuál es el salario real que tienen los diputados, nosotros ya hemos establecido que en realidad las subvenciones obedecen a un ingreso salarial”, agrega.

¿Por lo pronto la primera quincena sale tal cual (sin reducción)?

Es una propuesta que estamos revisando, no hemos llegado a acuerdo.

¿Pero es inamovible la reducción que propone Morena?

Es una propuesta, no quisiera entrar en el sentido de si se puede mover o no, sino que estamos poniendo sobre la mesa la importancia de considerar el ajuste, estamos abiertos a que se siga analizando.

El planteamiento que sobre la mesa puso Morena es reducir tres partidas: un supuesto Fondo de Ahorro de 30 mil pesos, que en realidad no era tal, sino un sobresueldo.

Asimismo, 30 mil pesos por un fondo de gestión social, y 12 mil 500 por apoyo de transportación.

Al eliminar estas tres partidas cada diputado se quedaría con 97 mil 437 pesos, y aquellos que son foráneos, es decir que no vive en Culiacán, que son la mayoría, se les respetaría un apoyo de hospedaje y alimentación por 12 mil mensuales.

El problema de fondo, reitera Domínguez Nava, es que a través de las legislaturas pasadas se fueron creando apoyos de subvenciones, para disfrazar ingresos.

“Era para generar salario, sólo que no se fue haciendo nominal, no en la nómina, hoy con tantos requisitos fiscales, requisitos de transparencia, se ha generado ya una dinámica donde se busca comprobar todo esto, pero históricamente no se comprobaba”, abunda.

Lo que hay que poner sobre debate, insiste, es si se está a favor o no de la austeridad.

“Y esa austeridad debe empezar por el salario del diputado, si no estamos de acuerdo en que los 180 mil pesos son salario, finalmente entre salario y apoyos son 180 mil, ¿a cuánto estamos dispuestos a recortar?”, asevera.

¿Tú ya fuiste Diputada y dejaste la curul hace 8 años, con cuánto te fuiste?

Realmente no estaban esos 180 mil pesos, no se contaban con esos apoyos de 40 mil pesos de fondo de gestoría, no recuerdo si lo de gestión eran 30 mil o poco menos, era lo que se estaba percibiendo, arriba de 100 mil pesos.

¿Morena se mantiene en esta propuesta de austeridad, de reducción de ingresos?

La propuesta es la reducción.