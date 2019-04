#MeToo se viraliza en redes sociales

Desde la semana pasa surgen acusaciones de acoso contra escritores, fotógrafos, periodistas y cineastas mexicanos

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El jueves 21 de marzo nació #MeTooEscritoresMexicanos, movimiento que tomó fuerza en redes sociales este fin de semana con acusaciones específicas de acoso en contra del autor Herson Barona, lo cual originó otras denuncias contra hombres, tanto escritores como periodistas, fotógrafos y cineastas nacionales.

Tras los ataques a Barona, quien fue el primero en haber sido viralizado con acusaciones de violencia, éste incluso publicó un comunicado en su cuenta Twitter @viajerovertical donde reconoce “con vergüenza” que cometió errores en sus relaciones pasadas, pero que hay delitos que calificó como graves de los que se le acusan y que supuestamente no cometió.

“Desconozco el motivo o al autor detrás de tales acusaciones. Pero estas prácticas, más allá de hacer avanzar a la sociedad en su conjunto, perpetúan el dolor y cultivan el resentimiento”.

Luego del #MeToo de escritores, surgió #MeTooPeriodistasMexicanos, #MeTooFotógrafosMexicanos y #MeTooCineastasMexicanos.

Bajista de la banda de rock Botellita de Jerez se suicida, tras acusaciones de acoso sexual

Incluso, la cuenta Periodistas Unidas Mexicanas (@PeriodistasPUM) ha agrupado las denuncias anónimas del gremio mediante la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos y capturas de pantalla con los mensajes de las denunciantes, indicaron varios portales de medios de comunicación.

Si bien el #MeToo de cine surgió en 2017 en Estados Unidos, en México surgió a principios del año pasado con acusaciones por parte de las actrices Karla Souza, Paola Nuñez y Sofía Niño de Rivera, pero el movimiento se desvaneció pronto.

Como parte del mismo, el director de orquesta Enrique Bátiz enfrentó acusaciones por parte de la violinista suiza Silvia Crastan, lo que derivó en la suspensión de Bátiz en un par de recitales de la Orquesta Sinfónica del Estado de México que en ese momento dirigía, finalmente las partes llegaron a un acuerdo.

#MeToo comenzó en 2017 en Estados Unidos en una acusación en contra del productor Harvey Weinstein, que derivó en más acusaciones contra productores y actores de renombre en Hollywood como Bill Cosby, James Franco y Kevin Spacey.

Borran cuenta Me Too Músicos Mexicanos; “Nos censuraron”, acusan

El perfil fue dado de baja en Twitter tras confirmarse el suicidio del músico Armando Vega Gil. Tras un par de horas de estar desactivada, la cuenta de Twitter Me Too Músicos Mexicanos volvió a estar disponible en dicha red social.

“Fue un acto para difamar al movimiento. Hablamos personalmente con Armando ayer para hacer la averiguación pertinente al caso. Él no tuvo respuesta final hasta las 6 AM. Publicó su supuesta “carta de suicidio” a las 4 AM. Él sabía que era culpable. Fue chantaje mediático”, dijeron en la cuenta Me Too Músicos Mexicanos.

La desactivación de la cuenta se dio justo después de confirmarse el suicidio del bajista de Botellita de Jerez, quien en días pasados fue denunciado por abuso sexual, precisamente en la cuenta de Me Too Músicos Mexicanos.

A través de un comunicado de prensa, la cuenta dio a conocer que fue víctima de un hackeo, mismo que se concretó tras varios intentos fallidos por tirar el perfil.

Dado que este acontecimiento se dio justo tras confirmarse la muerte del músico, la cuenta consideró esto como un acto de censura.

“Por último, a cualquiera de los acusados y delincuentes invictos que quiera utilizar este doloroso evento para desacreditar al movimiento internacional #MeToo, así como a las denuncias en su contra queremos informarle que por más que nos sigan violentando no nos vamos a callar”, se lee en el boletín.

El movimiento Me Too

- Me too (Yo También) fue un movimiento creado en 2006 por la activista estadounidense Tarana Burke para atender a mujeres jóvenes de comunidades marginadas que sufrieron algún tipo de violencia sexual.

- El movimiento Me too revivió en 2017 tras la ola de acusaciones en contra del productor cinematográfico, Harvey Weinstein. Sin embargo, su origen data desde el 2007.

- A lo largo de un año, 425 personas en Estados Unidos fueron señaladas de hostigamiento sexual y abuso de poder. Las denuncias se extendieron a otras industrias como política, arte, finanzas, medios de comunicación, deportes y tecnología.

Me too Mexicano

- Al tiempo de las denuncias en contra de Weinstein, Karla Souza sostuvo en una entrevista en Radio Fórmula que fue acosada de manera sistemática en los primeros años de su carrera, uno de los motivos que la impulsó a abandonar el país.

- También las actrices Kate del Castillo, Alejandro Ávalos y Dulce María señalaron que Televisa invitaba a sus actrices a cenas para tener relaciones sexuales con publicistas y las promocionaba en un catálogo a sus ejecutivos a cambio de grandes sumas de dinero.

- En noviembre de 2017, 76 standuperas mexicanas firmaron una carta con el hashtag #Yaestuvo en donde pedían un alto al hostigamiento y abuso sexual en el gremio de comediantes.

- El 22 de marzo, la comunicadora política Ana G. González, publicó en su cuenta de Twitter que el escritor Herson Barona golpeó, manipuló, embarazó y amenazó a más de diez mujeres.

- El 23 de marzo fueron creadas cuentas de Twitter para denunciar el hostigamiento sexual en otros ámbitos como el periodismo, el cine, el teatro, la política, la academia, la publicidad y la programación.

#MeToo en México

Movimiento se sale de control y pierde credibilidad

MÉXICO._ El movimiento #MeeToo ha sido de gran importancia para todas las mujeres en el mundo, pues cuentan sus historias de abuso, violencia física, psicológica o sexual, tal parece que las denuncias anónimas en diversas cuentas en redes sociales, se están saliendo de control y su veracidad está en juego.

El #MeToo en México ha sido respaldo por escritoras, directoras, periodistas, productoras y de instituciones, pero todavía existen muchos cuestionamientos a la forma en cómo se realizan las denuncias.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, el anonimato trae consecuencias y con ello problemas reales. Sobre todo cuando los testimonios no son tan detallados y sólo se mencionan los nombres de los abusadores.

No hace mucho mujeres famosas, habían sacado a la luz sus historias de acoso por parte de directores cinematográficos, productores, cantantes, periodistas, escritores, actores, etc; lo que abrió paso para que más mujeres denunciaran y contaran sus historias bajo los diversos #MeToo que existen en las redes sociales.

En México hay movimientos bajo los hashtags Académicos, que incluyen abusos por parte de profesores; Periodistas, para quienes hayan sido víctimas de un figura de los medios de comunicación; Músicos, para mujeres quienes hayan sido acosadas y/o abusadas por un artista; Cine Mexicano, Escritores, entre otros.

En los últimos días han aparecido en los comentarios del movimiento #MeTooMúsicosMexicanos, como el del cantante León Larregi, el guitarrista que fue expulsado de División Minúscula, Efrén Barón; integrantes de Panteón Rococó, el rapero Lng/SHT y el ahora fallecido Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez.