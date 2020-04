Mets darÃ¡n 1.2 millones de dÃ³lares a personal temporal

NUEVA YORK._ Los Mets de Nueva York anunciaron el viernes un programa de 1.2 millones que proporcionará asistencia financiera a los empleados temporales que han sido afectados por la pandemia del Covid-19, incluyendo a los empleados y vendedores de los Mets.

La mayoría de los que el equipo llama “subsidios basados en la necesidad” irán hacia los empleados del estadio de los Mets, y el resto estará destinado a los empleados asociados de Aramark, Alliance e Impark.

“Los subsidios están dirigidos a atender la carga de ciertos gastos derivados de la pandemia, asociados con productos esenciales, como comida, atención médica, vivienda y otras necesidades vitales”, anunciaron los Mets en un comunicado. “Esperamos que este subsidio ayude a aliviar las dificultades sufridas por muchos miembros del personal de los juegos, que han sido impactados por esta crisis”.

We have established a $1.2M program to provide COVID-19 relief to ballpark employees. #Mets pic.twitter.com/gLVsHzyNpo