Mexicana cantará en los Premios Óscar

Carmen Sarahí, quien interpreta la versión latinoamericana de Into the unknown, participará en el espectáculo donde se reunirán todas las Elsas del mundo

MÉXICO._ La actriz y cantante mexicana Carmen Sarahí será una de las encargadas de presentarse durante la ceremonia de los Óscar 2020, hecho que definió como un sueño.

Su aparición surge tras haber dado voz al personaje de "Elsa" en la cinta Frozen, la cual se encuentra nominada en la categoría de Mejor Canción Original, en la entrega de premios, este domingo, divulgó informador.mx.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer, a través de sus redes sociales, que Carmen Sarahí se presentará al lado de otras artistas que dieron voz al mismo personaje pero en otros lugares alrededor del mundo como Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Rusia, Tailandia, Noruega, Polonia y Dinamarca.

Será con el tema "Into the Unknown" que las intérpretes del personaje de "Elsa" tanto en la cinta Frozen, lanzada en 2013, y la secuela estrenada a finales de 2019, unan sus voces sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles, California, en la edición número 92 de los premios a lo mejor de las producciones cinematográficas de 2019.

"¡Sí, es oficial! Este domingo estaré interpretando junto a Idina Menzel desde los Oscars. Dreams come true (Los sueños se hacen realidad)" compartió la actriz mexicana, quien ahora participa en el montaje teatral Hoy no me puedo levantar, mismo del que se ausentará por este fin de semana y al que regresará luego de su presentación este domingo.

Horas después, la actriz compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que destacó:

"Me cuesta creer que mi sueño se ha cumplido de la manera más inesperada y en un momento crucial e importante tanto para la humanidad como para las mujeres. Siento todo su amor y lo abrazo y lo guardo para cobijarme el domingo en ese escenario tan icónico. Vamos Mucho más allá".

Idina Menzel (Estados Unidos), María Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Willemijm Verkaik (Alemania), Takato Matsu (Japón), Lisa Stokke (Noruega), Kasia Laska (Polonia), Ana Buturlina (Rusia), Gisela (España), Gam Wichayanee (Tailandia) y Carmen Sarahí (México), son las actrices confirmadas para la presentación titulada Por primera vez, reuniendo a las Elsas del mundo.