Mexicana Nicole Meyer gana oro con equipo de Norteamérica en ecuestre

La nueva medallista fue parte del equipo de Norteamérica

Noroeste / Redacción

La mexicana Nicole Meyer Robredo, participando con el equipo de Norteamérica, obtuvo medalla de oro en la prueba ecuestre de salto, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018.

El resto del conjunto estuvo integrado por Philioppe Coles (Haití), Pilar Thomson (Panamá), Pedro Espinosa (Honduras) y Matie Hatcher (Estados Unidos).

En entrevista telefónica y con una clara emoción en la voz, Meyer dijo estar agradecida con el equipo, con el cual desde el primer día existió unión, la cual se reflejó con un buen resultado.

“Todos montaron increíble, se siente padrísimo estar en una olimpiada con los mejores jinetes del mundo, creo que lo más complicado fue soportar la presión, por lo mismo que es una prueba en conjunto. Quieres hacer el mejor resultado y lo más difícil es que no tienes tu caballo, entonces debes hacer una pista limpia con un caballo que no has concursado antes”.

Nicole Meyer y su caballo Capricho Champions, tuvieron tres días para acoplarse a la prueba, y será el mismo binomio con el que competirá en las dos fases de la prueba individual los días viernes y sábado 12 y 13 de octubre.

Envió un mensaje de aliento a quienes practican deporte y sueñan con llegar a competencias de este tipo. “Creo que nunca hay que darse por vencidos, por más que existan dificultades en el camino, si te gusta, hay que seguir adelante y todos los deportes tienen altibajos, siempre poner entusiasmo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible”.