Mexicana Silvana Flores pasa del Arsenal al Chelsea

Silvana compartió un emotivo mensaje de despedida y señaló estar agradecida con la directiva y sus compañeras del Arsenal

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ La futbolista mexicana Silvana Flores se convirtió en nueva jugadora del Chelsea de Inglaterra y tendrá la oportunidad de participar en la Champions League de la próxima temporada.

De origen canadiense, pero de padre mexicano, Flores, quien formó parte de la plantilla tricolor que se proclamó subcampeona del Mundo en la categoría Sub 17 hace dos años en Uruguay, decidió abandonar las Fuerzas Básicas del Arsenal y unirse al primer equipo de los ‘Blues’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Silvana compartió un emotivo mensaje de despedida y señaló estar agradecida con la directiva y sus compañeras del Arsenal.

“Estoy tan agradecida de que tuve la oportunidad de aprender de estos jugadores de clase mundial. No puedo expresar cuánto significa haber sido parte de un club tan especial. Lamentablemente, me despido ya que continuaré mi viaje en otro lado. Siempre tendré un lugar en mi corazón para el Arsenal, y estoy agradecida por todas las oportunidades que me ha brindado. Les deseo lo mejor a todos los ‘gunners’, fue un placer jugar con ustedes, aprendí mucho todos los días”, escribió.

Por su parte, Tatiana, hermana de Silvana, la acompañará en el Chelsea en la categoría Sub 16 y su hermano Marcelo, de 16 años, continuará en las categorías juveniles del Arsenal.

(Con información de ESPN)