AUTOMOVILISMO

Mexicano, de hacer motores para F1 a fabricar respiradores para enfermos de coronavirus

Alejandro García trabaja para la escudería Mercedes desde agosto del año pasado

Noroeste / Redacción

Ante la contingencia que hay en el mundo por la pandemia del coronavirus, el equipo de Formula 1 Mercedes se dedica a ayudar con la fabricación de respiradores para los enfermos que lo requieran, y entre los fabricante se encuentra el mexicano, Alejandro García.

“Es una situación muy preocupante, se han perdido muchas vidas y es por eso que llegó el llamado a Mercedes para fabricar estos respiradores para ayudar a las personas y al final no importa si eres mexicano, si eres inglés o eres alemán; al final de cuentas lo que queremos es salvar vidas y salir adelante juntos como seres humanos”, dijo Alejandro en entrevista con Uno TV.

Alejandro comenzó a trabajar en la escudería desde agosto del año pasado en la fabricación de motores para el equipo de Formula 1, ya que cuenta con la carrera de Ingeniería en Motorsport, la cual la curso en Inglaterra.

“Hay algunos sacrificios que se hacen al perseguir este sueño como no estar en el país más hermoso del mundo que es México. Yo sí me siento respaldado por México y respaldado por todas las personas que me empujaron mucho para llegar hasta acá”.

El mexicano relató la razón por la que decidió estudiar esta carrera y lo que después lo llevó a cumplir el sueño de trabajar en una escudería de Formula 1.

“Cuando tenía 17 años, tuve un virus en el cerebro; estuve en el hospital durante tres semanas y recuerdo una noche empecé a ver la película de Rush y me inspiró mucho su historia”.

“Muchas personas tienen muchos sueños, pero lo que en verdad te puede impulsar mucho como persona y como ser humano, es ese motivo que tienes dentro de tu corazón, de tu alma”.