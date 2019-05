Mexicano Joakim Soria lanza entrada perfecta en victoria de AtlÃ©ticos

OAKLAND._ El relevista mexicano Joakim Soria lanzó una entrada perfecta y con un ponche recetado, en la victoria de su club Atléticos de Oakland por 7-1 ante Marineros de Seattle, en la campaña 2019 del beisbol de Grandes Ligas.

Ante 14 mil aficionados en el Oakland Coliseum, Soria cerró el juego para los californianos, con un rollo completo y sin daño alguno de parte de la ofensiva de los “marítimos”, para cumplir con un destacado relevo, pero sin llevarse alguna decisión.

The last out today #joakimsoria sealing the deal... @Athletics pic.twitter.com/PV7WMXOJrc