FILADELFIA._ Austin Hedges bateó cuatro hits, incluido un jonrón en el séptimo inning para romper el empate, y Joey Lucchesi lanzó seis sólidas entradas para conducir a los Padres de San Diego a una victoria el domingo 3-2 sobre los Filis de Filadelfia.

El mexicano Luis Urías también pegó un cuadrangular para los Padres, que habían perdido siete juegos consecutivos antes de llevarse dos de tres en Filadelfia.

El jardinero de los Filis Bryce Harper dejó el encuentro luego del quinto capítulo debido a deshidratación.

Lucchesi (8-7) aceptó dos carreras y tres hits con cuatro ponches y dos bases por bolas, deteniendo sus problemas en la segunda mitad de temporada. Lucchesi llegó al duelo con marca de 0-3 y efectividad de 6.15 en seis aperturas desde la pausa del Juego de Estrellas, y San Diego había perdidos todos esos seis encuentros.

En cuenta de 0-2 y un out, Hedges envió una curva a 78 mph de Jared Hughes (3-5) sobre el muro del izquierdo en el séptimo episodio para adelantar a San Diego por una carrera. Sus otros tres imparables fueron sencillos.

One year older, one year stronger.

Hedgey goes yard in the 7th to retake the #Padres lead!#FriarFaithful pic.twitter.com/qUVK4EhfIM