Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad niega que use entramados como las utilizadas por factureras para evasión

MÉXICO._ Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) negó este viernes que Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), haya declarado -como lo consignó el diario La Jornada en su portada- que la organización no gubernamental fundada por Claudio X. González Guajardo, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras, para la evasión fiscal.

"Lamentamos que, mediante noticias falsas, se pretenda descalificarnos y ensuciar la conversación pública. Ante ello, seguiremos trabajando para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, informada y crítica", indicó MCCI en un comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter y en su página oficial.

"Particularmente del @SATMX, que hasta el día de ayer, 4 de febrero de 2021, emitió su 'opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo' en relación con la situación fiscal de nuestra organización", abundó la ONG.

"Una iniciativa constante y continua de un grupo plural de expertos en economía, comprometidos con impulsar un crecimiento acelerado y sostenido del país. MCCI conduce sus investigaciones, su actividad y sus finanzas con estricto apego a la legalidad, bajo criterios de transparencia y con apertura permanente a las revisiones de la autoridad", agregó.

"Campañas de este tipo buscan distorsionar o manipular hechos o declaraciones de funcionarios y actores públicos, para generar corrientes de opinión adversas a organizaciones de la sociedad civil o simplemente para acosar a quienes consideran adversarios", acotó MCCI.

El rotativo de circulación nacional afirmó que Buenrostro Sánchez reveló -aunque no citó la fuente original de la declaración- que mediante el mecanismo de evasión fiscal, en MCCI "meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos".

El 19 de febrero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó durante su conferencia de prensa matutina a MCCI -a la que le cambió otra vez el nombre-, de estar a favor de la privatización de la educación.

Antes, el 10 de octubre del 2019, López Obrador acusó a la organización no gubernamental de tener consigna política contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), y la exhortó a explicar razones de por qué ha “mentido”.

El 24 de septiembre del 2019, el presidente López Obrador acusó a la organización no gubernamental MCCI de “sabotaje” y de “simulación”, ya que, según el mandatario nacional, “están molestos” y “quieren que siga el mismo régimen de corrupción”.

A finales de agosto del 2017, MCCI aceptó que vivía “un ambiente hostil por parte de diversas autoridades”, esto luego de que el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en su portada sobre la presión que ejerció el Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el empresario Claudio X. González Laporte, al plantearle que su hijo Claudio X. González Guajardo -debería de “dejar de investigar la corrupción” gubernamental, ya que eso no es una tarea “de la sociedad civil”.

A través de un comunicado, la organización que preside Claudio X González Guajardo, aseguró que investigará, exhibirá y denunciará los actos y redes de corrupción, sin importar si son públicos o privados, federales o estatales, partidistas o empresariales.

La organización también señaló que es verdad que las organizaciones, medios de comunicación y periodistas que documentan los problemas por los que atraviesa el país enfrentan presión, amenazas veladas, espionaje, acoso fiscal e incluso violencia.

SIN FINES DE LUCRO

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que es elusión en los sistemas públicos y de nuestro país, se asienta en su página web.

MCCI está comprometida con la luz sobre los actos y redes de corrupción a través de la investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana.