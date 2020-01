Los lanzadores mexicanos Roberto Osuna y Luis Cessa evitaron irse al arbitraje salarial al lograr un acuerdo con los Astros de Houston y Yanquis de Nueva York, respectivamente.

Según reportes de medios estadounidenses, el sinaloense Osuna pactó con la escuadra de Houston un contrato por 10 millones de dólares por la temporada 2020 de las Grandes Ligas.

Osuna logró 38 salvamentos en 2019, registrando una efectividad de 2.63 y un WHIP de 0.88 con un 73 ponches y 12 bases por bolas en 65 entradas. Entrará en la campaña 2020 con el trabajo del cerrador bien en la mano.

Los Astros también acordaron con Brad Peacock, Carlos Correa y Chris Devenski.

The #Astros have avoided arbitration with four players. pic.twitter.com/5qVUaJawda