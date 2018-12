Mexicanos van por Grammy Awards 2019

Son nominados Natalia Lafourcade, Luis Miguel, Calibre 50, Ángela Aguilar, Aída Cuevas, Los Texmaniacs y Mariachi Sol de México de José Hernández; Kendrick Lamar arrasa en postulaciones

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ La mexicana Natalia Lafourcade está entre los nominados al Grammy a Mejor Álbum pop latino, donde competirá contra el español Pablo Alborán, Carlos Vives, Raquel Sofía y Claudia Brant, de acuerdo con un anuncio realizado este viernes por la Academia de la Grabación.

Lafourcade, nominada por su disco Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en mano de Los Macorinos) Vol. 2, ya sabe lo que es ganar el Grammy, ya que en 2015 se llevó el reconocimiento al Mejor álbum de rock, urbano o alternativo por su disco Hasta la raíz.

Esta es la quinta candidatura para la mexicana en toda su carrera, de acuerdo a expansión.com.mx.

Luis Miguel con ¡México por siempre! encabeza los candidatos al mejor álbum de música regional mexicana, donde también serán aspirantes Ángela Aguilar, Calibre 50, Aída Cuevas, Los Texmaniacs, y Mariachi Sol de México de José Hernández.

Cardi B optará a grabación del año por I Like It, junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, a disco del año y álbum de rap, mejor actuación de rap y mejor actuación de pop de dúo o grupo por su colaboración junto a Maroon 5 en Girls Like You. añadió expansion.com..

Y Vives le ha dado al colombiano Carlos Vives la sexta mención en los Grammy, unos galardones en los que salió victorioso en dos ocasiones: mejor álbum de tropical latino tradicional por Déjame entrar en 2001 y por Más + Corazón Profundo, en 2014.

El Grammy al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo se lo disputarán Aterciopelados (Claroscura), Coastcity (Coastcity) y Monsieur Periné (Encanto tropical).

LOS RAPEROS

El rapero estadounidense Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los premios Grammy al sumar ocho.

Por su parte, el rapero canadiense Drake obtuvo siete nominaciones.

La canción All the Stars, escrita por Lamar y SZA, figura en las nominaciones Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación de rap/interpretación y Mejor canción escrita para medios visuales, publicó excelsior.com.

Kendrick Lamar también está nominado para "King's Dead", por la mejor interpretación de rap y Mejor canción de rap, junto con Jay Rock, Future y James Blake.

Drake también fue nominado en la máxima categoría de álbum del año, junto con Cardi B, Post Malone, Janelle Monae, Brandi Carlile, Kacey Musgraves, H.E.R. y la banda de sonido de la película "Black Panther".

CINCO MUJERES COMPITEN POR ÁLBUM DEL AÑO

Cinco de los nominados para el álbum del año para 2019 son mujeres: la rapera Cardi B ("Invasion of Privacy"); Brandi Carlile ("By the Way, I Forgive You"), la novata de R&B H.E.R. ("H.E.R."); Janelle Monae ("Dirty Computer") y la estrella de country Kacey Musgraves ("Golden Hour").

Drake ("Scorpion"), Post Malone ("Beerbongs & Bentleys") y la banda sonora de "Black Panther" revisada por Kendrick Lamar completan la categoría para 2019, que el año pasado incluyó a solo a una mujer, Lorde para "Melodrama".

Los premios Grammy, que son elegidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, serán entregados en una ceremonia que se realizará el 10 de febrero en Los Ángeles.

Originalmente, se suponía que el anuncio de nominaciones se realizaría el miércoles, pero se retrasó dos días debido a la cobertura del funeral del ex presidente George H.W. Bush.