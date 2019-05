México aplicaría política espejo a Estados Unidos, dice Secretario de Agricultura en Sinaloa

Manuel Tarriba Urtuzuástegui dice que se tiene casi seguridad de que los productores de EU han incurrido en prácticas de dumping al vender su maíz al País

Istar Meza

La temporada de tomate en Sinaloa está en su etapa final, por lo que en el estado no se estaría reflejando un impacto inmediato, esto pensando en que las negociaciones no se han terminado, pero no es correcto aplicar un arancel sólo por una suposición, ya qué México podría aplicar una política de espejo, refirió el Secretario de Agricultura y Ganadería del estado.

Manuel Tarriba Urtuzuástegui dijo que en México también se tiene la sospecha y casi seguridad de que los productores de Estados Unidos han incurrido en prácticas de dumping al vender su maíz al país, por lo que se podría también gravar con un arancel similar las importaciones de maíz.

“Sospechamos que el maíz que viene de Estados Unidos también ha caído en temporadas en dumping, sospechamos y casi estamos seguros de que a como están los precios bajos a nivel internacional, están cayendo en dumping al exportar su maíz hacia nosotros y pues bueno, también hacemos la misma sugerencia de que hay que imponerles un arancel mientras investigamos si ellos están cayendo en un dumping”, advirtió.

Dijo que es un tema sobre la mesa ya que no se ha contratado maíz de Sinaloa que es el mejor, con el argumento de que les sale más barato traer el maíz de Estados Unidos, cuando es un maíz amarillo, transgénico, de mucho menor calidad.

El titular de agricultura estatal señaló que al revisar los procedimientos de importación de granos procedentes de Estados Unidos, se encontró unos convenios, firmados por directivos de SENASICA en noviembre del año pasado, que advierte la importación de maíz sin revisión y sin fumigación.

Refirió se solicitó la suspensión de los convenios para que se revise cada embarque de granos procedentes de Estados Unidos, ya que se piensa, debido a las inundaciones recientes en los centros de almacenaje, pueda existir que estén mandando maíz contaminado, que al no estarse revisando no se puede saber si está sucediendo.

“Es momento de aplicar una política de espejo, argumentando el tema del tomate, no nada más en el maíz”, señaló.

Refirió que la situación actual del tomate está en una etapa dentro de varias que se tienen que seguir presentando, donde ya se aplica un arancel del 17.5 por ciento pero las negociaciones continúan y la Comisión de Productores de la Industria del Tomate siguen teniendo reuniones y analizado propuestas y contra propuestas.

“Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo en los próximos días o no tarde mucho para que así sea, en un análisis repercusiones realmente va a haber en todos los sentidos y en todos los sectores participantes en la industria del tomate, incluyendo a los productores de Florida”, refirió.

Dijo que hay análisis que refieren será el consumidor final es a quien se le aumentará el precio del tomate de entre un 30 hasta un 70 por ciento aproximadamente, lo cuál ha ocasionado molestias en el público de Estados Unidos.