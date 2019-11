México debe dejarse ayudar, pero la milicia de EU no tiene nada que hacer en el País: Senador

Hay temas, como el ataque financiero al crimen organizado, que sí puede hacerse en colaboración, señala Damián Zepeda Valdez

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La cooperación internacional existe desde hace mucho tiempo, porque el crimen tiene dimensiones internacionales y México debe dejarse ayudar, pero la milicia estadounidense no tiene nada que andar haciendo en el País, manifestó el Senador de la República, Damián Zepeda Vidales.

“Hay convenios, eso se ha dado y qué bueno que se dé, hay que ayudar y dejarnos ayudar, el crimen tiene dimensiones internacionales, no respeta territorios de fronteras nada más así”, añadió el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

“Entonces hay mucho, por ejemplo, el tema del ataque financiero al crimen organizado que se puede hacer en colaboración, por supuesto que yo sí comparto que se tiene que defender la soberanía, eso es innegable, no tiene nada que andar haciendo la milicia estadounidense en nuestro país”.

Pero eso parte de que el Gobierno mexicano pueda hacer su trabajo y defender a los mexicanos, pues habla de mucha dignidad pero se está matando a gente por todos lados, agregó Zepeda Vidales.

Tras la masacre del pasado lunes de nueve integrantes de la familia LeBarón, tres mujeres y seis niños, entre los límites de Sonora y Chihuahua, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a México en contra del narcotráfico.

“Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para hacer el trabajo de manera rápida y efectiva... los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército”, escribió Donald Trump vía Twitter tras esos hechos.

México no aceptó la intervención militar estadounidense contra el narcotráfico por defensa de su soberanía.

El Senador Damián Zepeda también expresó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe hacer un alto y darse cuenta de lo que no está funcionando, que tiene que dejarse ayudar, tiene que tomar decisiones basada en criterios técnicos y no nada más en corazonadas.

Precisó que como PAN lo que se propone para mejorar en seguridad en el país Primero se tiene que fortalecer en el mediano plazo la Guardia Nacional para que sea una corporación nacional civil, sólida, que permita una ruta de salida de la milicia en este tema.

“Es impensable hoy en día con el clima de inseguridad que tenemos de la noche a la mañana ya nos dejen de ayudar los militares, claro que no, hay zonas en donde sólo la milicia puede llegar, pero no es una práctica sana que las fuerzas armadas se encarguen de la seguridad pública porque están entrenadas para el combate, para eliminar a su adversario, no para trabajos de seguridad”, subrayó.

Dijo que no todo es crimen organizado, pues de hecho la mayoría de los delitos tiene que ver con otro tipo de ilícitos, por lo que se requiere un cuerpo nacional civil, además del fortalecimiento de las policías locales, pues en ningún lugar del mundo con las características de México funciona un cuerpo federal si no se fortalecen las corporaciones estatales y municipales.

Como tercer punto el PAN propone fortalecer los cuerpos de inteligencia, pues es claro que se deben generar los menos balazos posible, pero con inteligencia, profesionalismo y con operativos bien planeados, no como ocurrió en Culiacán en la captura y liberación de Ovidio Guzmán López.

“Cuatro. Desarticulación financiera de las bandas del crimen y ahí sí una Unidad de Inteligencia fuerte pero dedicada a combatir el crimen, no dedicada a generar notas de prensa que casi siempre tienen que ver con persecución de opositores, un cuerpo sólido financiero que le pegue a donde le duele a las bandas criminales y eso va ligado a tener los balazos abajo”, reiteró.

Por último, y en eso dijo coincidir con el Presidente López Obrador, que tiene que ver con lo que son las causas de fondo que se deben atender con educación, salud, entre otras.

“Sí, pero no puedes irte sólo a eso ahorita en tanto tienen incendiado a todo el país, la gente merece seguridad, no es correcto que le digas a un mexicano: espérame estoy en una nueva estrategia donde le estoy mandado abrazos y perdón que te hayan violado a tu familia, perdón que te hayan matado y calcinado a tus niños, no”, subrayó el Senador.