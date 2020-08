México decreta 30 días de luto nacional por fallecidos de COVID-19; la bandera lucirá a media asta

La Secretaría de Salud de México informó que hasta la fecha 55 mil 908 personas han fallecido y existen 511 mil 369 casos de la COVID-19. Los contagios y fallecimientos contenidos en el reporte técnico diario sobre el coronavirus, arrojaron crecimientos porcentuales semejantes del 1.11 por ciento en ambas estadísticas, en comparación con las cifras del día anterior.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, agosto (SinEmbargo).- El Gobierno federal decretó 30 días de duelo nacional por las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 en el país.

Mediante un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el mandatario mexicano señaló que el duelo nacional ocurrirá del 13 de agosto al 11 de septiembre.

Por ello, puntualizó, la bandera nacional se izará a media asta.

“En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, durante el periodo del 13 de agosto al 11 de septiembre de 2020, con excepción de los días previstos en el artículo 18, fracción I de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que la bandera se izará conforme a dicho precepto legal”, señala el decreto publicado.

La medida se tomó “en testimonio del dolor ante los sucesos antes referidos“.

A la par, los servidores públicos de las dependencias y entidades se llevará a cabo un minuto de silencia diariamente, a las 12:00 horas.

El pasado 5 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el primer homenaje diario a las víctimas de COVID-19, que consiste en un minuto de silencio para los fallecidos y un aplauso para el personal sanitario.

Al concluir un acto público en Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa, el mandatario indicó que cada mediodía seguirán el ejemplo de las Fuerzas Armadas, que desde hace dos meses honran a los muertos de la pandemia, que ha dejado 48 mil 869 defunciones en México.

“El minuto de silencio es en recuerdo de los fallecidos, los que perdieron la vida por el COVID, y también el aplauso es para animar a los que están enfermos y que salgan adelante, y también para reconocer a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud”, expuso.

Mientras el 12 de agosto convocó a todos los funcionarios de su Gobierno para que se unan a los homenajes diarios en conmemoración de las víctimas de la pandemia de COVID-19.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario expuso que a pesar de que los homenajes iniciaron hace una semana, no todos los servidores públicos de las dependencias federales se han unido a los mismos.

Por ello, extendió el llamado para que éstos se unan diariamente en punto de las 12:00 horas al minuto de silencio en conmemoración y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas del nuevo coronavirus.

“Primero hacer extensivo el llamado, la convocatoria a todos los servidores públicos del Gobierno federal para que todos los días a las 12:00 horas se rinda homenaje a quienes han fallecido por la pandemia”, señaló desde Palacio Nacional.

Agregó que también se expresará el reconocimiento y agradecimiento al personal médico que atiende la enfermedad y que ha salvado cientos de vidas alrededor del país.

“Enviar condolencias a los familiares de las víctimas y hacer un reconocimiento a médicos, a enfermeras, a quienes están luchando por salvar vidas. También animar a los enfermos hospitalizados. Por eso es un toque de silencio y al final del minuto de silencio un aplauso para animar a quienes están en los hospitales y quienes están ayudando a los enfermos”, dijo.

Indicó que luego del minuto de silencio, se externará un aplauso para animar a los pacientes que aún enfrentan el coronavirus y a quienes ayudan a los enfermos.

López Obrador recordó que los homenajes a víctimas de COVID-19 iniciaron en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hace aproximadamente tres meses y fue replicado desde hace cinco días por él y algunos miembros de su Gabinete.

“Lo estamos replicando a partir de hace cinco días. Sin embargo, no ha sido aplicado por todo el Gobierno y lo que queremos es que se lleve a cabo este homenaje en todas las oficinas públicas. Algunos no tenían la información y no está de más que se conozca esta instrucción para que se lleve a la práctica. Desde luego, todo es voluntario”, aclaró.

LAS CIFRAS

Esta noche, la Secretaría de Salud de México informó este viernes cifras acumuladas de 55 mil 908 decesos y 511 mil 369 casos de la COVID-19 al añadir las 615 muertes y 5 mil 618 contagios notificados en las últimas 24 horas.

Los contagios y fallecimientos contenidos en el reporte técnico diario sobre el coronavirus, arrojaron crecimientos porcentuales semejantes del 1.11 por ciento en ambas estadísticas, en comparación con las cifras del día anterior.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, dijo que se han practicado un millón 156 mil 852 pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 desde que la epidemia fue declarada en el país a finales de febrero.

Los casos confirmados en el país representan alrededor del 44 por ciento del total de pruebas hechas, además de que un 48 por ciento -equivalente a 559 mil 974- que arrojaron un resultado negativo, explicó Alomía al presentar las cifras de la jornada.

Explicó el funcionario que además de los positivos y negativos, se tienen al día de hoy 85 mil 509 pacientes sospechosas que están esperando el resultado de sus pruebas de laboratorio para saber su condición clínica.

Al considerar un porcentaje de casos y muertes sospechosas que darán un resultado positivo en laboratorio, se estima que en el país puede haber 57 mil 797 fallecimientos y 549 mil 043 casos.

Los casos activos estimados, como se denomina a los pacientes que desarrollan síntomas durante los últimos 14 días, llegarían a 44 mil 983, el 8 por ciento de los totales, indicó Alomía.

La red hospitalaria de México reportó una ocupación 12 mil 374 camas generales, el 39 por ciento de las 31 mil 640 de que se dispone en el país para tratar a enfermos de coronavirus no graves; y 3 mil 646 de terapia intensiva, el 34 por ciento de las 10 mil 708 existentes.

Los estados de Colima, Nuevo León, Nayarit y Coahuila, registran la mayor ocupación de camas generales del país, todos por encima del 60 por ciento; y en terapia intensiva, solo Colima y Nuevo León se encuentran por encima del 50 por ciento de ocupación, apuntó Alomía.

Al anunciar el semáforo de riesgo COVID-19 que estará vigente del 17 al 30 de agosto, se confirmó que habrá seis estados en rojo de máximo contagio, 24 en naranja de alto contagio y un estado, Campeche, en amarillo de riesgo medio.

-Con información de EFE