México es un gran destino turístico: Alcaldesa de Navojoa

Belizario Reyes

México es un gran destino turístico a nivel internacional, pero también de gran presencia y proyección en todos los estados, enfatizó la Alcaldesa de Navojoa, Sonora, María del Rosario Quintero Borbón.

En su mensaje en la clausura de la Segunda Convención Nacional de Centros de Atención y Prevención al Turista, que se realizó en este puerto, agregó que todos los participantes al encuentro quieren trabajar unidos de la mano para brindar a los visitantes de estos destinos turísticos y los demás una mejor atención, porque no se ven por separados sino como un solo País.

"Porque no nos vemos separados, nos vemos como México, México es un gran destino turístico a nivel internacional, pero también de gran presencia y proyección en todos los estados", recalcó Quintero Borbón.

Añadió que el objetivo de la reunión del CAPTA es llevar esa Ruta Turística Dorada acordada en Mazatlán, porque los destinos que la integran tiene arena, mar, todo, pero también en su municipio se tiene la Ruta Tierra Mar, en el sur de Sonora, se tienen los mejores cortes de carne que se puedan comer.

También se tiene la gastronomía ancestral, la Danza del Venado Pascola y muchos destinos turísticos de esa entidad tienen costa, en ese estado también se tienen pueblos mágicos, que los turistas deben visitar, pero también deben de ir a los demás destinos del País.

"Me llevó de aquí el compromiso de trabajar unidos, pero también me llevo el compromiso de crear una plataforma digital donde nosotros podamos proyectar a todos los visitantes lo mejor de cada uno de nosotros y de los de más, porque no somos los únicos, México es rico en colores, en sabores y en tradiciones", reiteró.

"La idiosincracia mexicana es valiosa, su cultura, usos y costumbres y demás es lo mejor que pueda haber en el mundo, México para el mundo, viaja México".

En tanto que la Alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Armida Castro Sánchez, también dijo que en su municipio se tiene un clima maravilloso, así como la bahía más hermosa del mundo.

"Y que hemos hecho grandes esfuerzos dentro de la pandemia (del Covid-19) por mantener a un Acapulco que México ha sido conocido por Acapulco, nuestra ciudad es siempre la ventana de México hacia el mundo y eso es siempre una gran responsabilidad", reiteró Castro Sánchez.

También invitó públicamente a las personas interesadas a participar en el Congreso Nacional Mujeres por México Impulsando la Cuarta Transformación, que se realizará el 25 y 26 del mes en curso en Acapulco, Guerrero, impulsado por el Ayuntamiento de Acapulco y el Colectivo "Ciudadanía Transformando".