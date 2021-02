Música

México está en nuestro corazón para siempre: Hombres G

La legendaria banda Hombres G presenta el libro ‘Nunca hemos sido los guapos del barrio’, de Javier León; y anuncia disco creado durante la pandemia

Nelly Sánchez

10/02/2021 | 01:05 AM

Repasar cuatro décadas de su historia y contarla para el libro Nunca hemos sido los guapos del barrio, ha sido para Hombres G una gran experiencia.

En esta biografía, la primera autorizada, el periodista Javier León narra la historia de David Summers, Rafa Gutiérrrez, Dani Mezquita y Javi Molina, cuatro soñadores, apasionados de la música, que empezaron formando un grupo punk inspirado en los Sex Pistols y que, años después, cuando triunfaron como Hombres G, rechazaron contratos millonarios por ser fieles a la disquera quien creyó en ellos desde el principio.

La historia de canciones inmortales y vivencias únicas con detalles nunca antes contados de un grupo que ha tocado en míticos escenarios en América y España y se ha convertido en leyenda viva del pop-rock español.

En conferencia de prensa, vía Zoom, organizada por Grupo Planeta, la banda integrada por David, Rafa, Dani, Javi y Javier León compartieron cómo este proyecto de libro tuvo su origen.

Fue hace 21 años, cuando León coincidió con Rafa Gutiérrez, en un evento en Madrid y le dijo que existía la posibilidad de que el grupo volviese a reunirse.

“Para mí fue una noticia estupenda, yo trabajaba en ese momento en una productora en Madrid, nos pusimos a trabajar en dos proyectos que llamamos, el documental que llamamos Los Beatles Latinos, y una primera biografía Sufre mamón, la banda sonora de nuestra juventud”.

Han pasado dos décadas y en abril de 2019, le propuso a David esta biografía y se puso todo en marcha. La presentación en España fue en noviembre del año pasado y ahora para el público mexicano.

Recordaron esos primeros viajes a México, cuando a su canción Devuélveme a mi chica le fueron censuradas dos palabras: mamón y marica, el cariño de la gente, los viajes.

“Fue una gran controversia lo de ‘sufre mamón’, que en España era una palabra cariñosa, éramos jóvenes, inocentes, lo único que queríamos era divertirnos”, recordó David.

“Nunca hemos pretendido ofender a nadie, ni a una persona ni a un colectivo, nosotros lo que siempre intentamos es transmitir buen rollo, con canciones divertidas, de amor, de amigos, de gente muy cercana, nunca ha habido intención de polemizar”.

El vocalista de la banda reconoció que en México la pasaba de maravilla, porque pudieron conocer el país de arriba a abajo, en los años 80.

“Nos gustaba recorrerlo en carretera, hacerlo de verdad, pisando la tierra, viendo a las personas, es algo que no nos arrepentiremos nunca porque México nos ha devuelto ese cariño multiplicado por mil”, aseguró.

Cada que tienen un proyecto nuevo, sea disco, libro, película, siempre piensan en el público de México, añadió porque después de 40 años de carrera, sigue aquí un éxito enorme todo lo que hacen.

“Cada vez que estamos ahí nos sentimos absolutamente como en casa, el trato que nos dan y el cariño siempre es excepcional, tenemos a México en nuestro corazón enterrado para siempre”, dijo.

“Y no me cansaré nunca de dar las gracias, es para estar agradecido eternamente, después de tantos años, seguimos yendo a tocar, hacemos presentaciones en la Arena México, Monterrey, se agotan las entradas inmediatamente, la respuesta del público es impresionante siempre”.

Nunca hemos sido los guapos del barrio, es la primera biografía autorizada de la banda, que resume 40 años de vida artística. Repasar esta trayectoria, aseguró Summers, ha sido un placer.

“Ha consistido en charlar, contar nuestra vida, seguramente muchas cosas se nos habrán quedado porque nuestras memorias ya no son lo que eran, pero ha sido fácil porque hemos querido contarla tan sencilla como ha sido”, dijo.

“Nuestra vida ha sido imparable de sorpresas y de decir ‘ahora qué, a dónde vamos, qué hacemos’, siempre cosas nuevas, llegar a países, ciudades que no conocíamos, conocer cientos de miles de personas, la música nos ha llevado a los rincones más increíbles del mundo, y lo hemos vivido con mucha sencillez, tranquilidad”.

Reconoció que siendo tan jóvenes, tenían madurez para poder asimilar lo que nos estaba pasando y no perder la cabeza nunca.

“Realmente ha sido un paseo estos últimos 40 años, nos hemos reído muchísimo, la hemos pasado genial, hemos hecho lo que nos encanta, que es la música y ésta es lo que nos ha mantenido esta relación de amistad, los cuatro somos grandes amantes del trabajo que hacemos, esa ilusión nos permite estar juntos, felices y apoyándonos”.

La pandemia, una oportunidad para escribir

Aún y cuando ha sido un año difícil, por la pandemia, Hombres G encontró en el confinamiento la oportunidad para seguir creando. Desde su estudio, en Madrid, David Summers se puso a componer y ya tienen listo un nuevo disco que planean sacar en la primavera de este año: La esquina de Rowland.

“Ha sido un año muy duro, difícil, sobre todo por la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, es algo que nos aterra a los seres humanos y este año es constante esa sensación, no sabes cuándo se solucionará, cuándo podremos volver a tocar, pero yo personalmente entendí que esto iba a durar, que íbamos a estar montón de meses con este problema, pero pensé que era una buena oportunidad para escribir, trabajar y no perder el tiempo”.

En marzo de 2020 tenían una gira en México y tuvieron que cancelar tres presentaciones.

“Era una gira maravillosa, con todas las entradas vendidas, estábamos emocionadisimos y tuvimos que volver a casa porque se confinaba en España”, compartió.

“Me dio un bajón tremendo ver la ciudad parada, en silencio, la gente metida en las casas, como una depre y la manera que tengo de espantar las depresiones es ponerme a trabajar y escribir, me puse a hacer canciones, aunque nos gusta espaciar los discos y habíamos sacado uno ya, pero no había otra cosa mejor que hacer para matar el tiempo, me puse a componer”.

De repente, dijo, se dieron cuenta de que tenían un material conjunto de canciones con las que debían trabajar y no dar el año por perdido.

“Por lo menos este año conseguimos hacer canciones muy bonitas y cuando esto se calme un poco tendremos un contenido precioso que es un disco nuevo maravilloso y las expectativas han superado lo que pensábamos, porque está cargado de esa energía, de ese estado surrealista que hemos vivido en este tiempo”.

Son temas que considera especialmente emocionantes, pues fue grabado en casa, en su estudio, trabajado los cuatro más unidos que nunca, más centrados.

Rafa señaló que el 2020 fue un un golpe tremendo de la madre naturaleza para el ser humano.

“Es un golpe brutal al ser que manipula y domina o pensaba que dominaba la naturaleza, y de repente un bichito nos ha puedo en un sitio que somos el último escalafón en la cadena animal, somos los que estamos sufriendo la pandemia y el problema es que no sabemos ni en España ni en México ni en todo el planeta cómo va a ser el futuro, no sabemos qué va a pasar”, apuntó.

“Nosotros somos optimistas, hemos sacado partido de este encierro y cada uno tiene que hacer algo así, tenemos que seguir viviendo”.

La clave del éxito

León consideró que en la historia del Pop Rock en español, no hay otra banda que tenga las cifras que han logrado Hombres G y por eso ocupan el lugar número 1.

“Yo he estado muy pendiente de los oyentes en Spotify, para el libro, y han ido subiendo, es espectacular y si me dices algún nombre que se pueda equiparar en cuanto a discos vendidos, años de trayectoria, conciertos, grandes escenarios, las ventas, no hay en tantos años una banda que haya conseguido 40 años esos números”, aseguró.

Para Dani Mezquita el elemento principal que los llevó al éxito como banda, han sido canciones, pero también su actitud, amistad y el trabajo, que ha sido mucho.

“No nos hemos dormido en las mieles del éxito y a pesar de estar trabajando nos hemos levantado temprano a hacer entrevistas, hemos querido ser amables con todo mundo, respetando a todas las personas que trabajan con nosotros, pero principalmente son las canciones y el trabajo”.

David aseguró que el mayor patrimonio de una banda es su música y sus canciones, pero coincidió con Dani que hay otros factores, como el carisma.

“Hay que tener esa suerte de que el público conecte contigo, entienda lo que estás contándole y nosotros siempre hemos tenido un trato muy cercano, muy amable y estrecho con la gente, nunca hemos ido de superestrellas por la vida y la gente se da cuenta de que somos buenos chavales y encima hacemos canciones muy bonitas”.

“Además tenemos un matiz un poco sinvergüenza, un sentido del humor bastante pronunciado, matices que dan color a este grupo que hace que seamos únicos e inimitables”.

Para Rafa las canciones son su reflejo de su personalidad única e irrepetible.

“Si cuatro chicos se juntaron hace varios años y les salieron esas canciones es porque ellos son de esa manera, a veces la gente dice me gustan sus canciones, pero no sabes ni quienes son, pero si les gusta el artista, haga la cosa que haga les va a gustar”.

Concierto vía streaming sería el último recurso

Para Hombres G un concierto en vivo no puede compararse con nada, porque el espectáculo no es el grupo, no son las luces, ni el escenario.

“Es el conjunto de esa banda cantando canciones y recibiendo a miles de personas al mismo tiempo cantando con ellos, interactuando con ellos y es muy difícil igualar”, señaló Summers.

Por eso descartaron en lo inmediato, hacer algún concierto vía streaming.

“Vamos a esperar el verano para ver como van las cosas, si está permitido y hay gente vacunada, un evento digital sería como último recurso, como lo que nos queda por hacer, pero me parece que un evento digital no puede compararse con un evento en vivo que transmiten emoción, ojalá no tengamos que hacerlo”, apuntó Rafa.