MÃ©xico estÃ¡ peor que AfganistÃ¡n, dice Trump; AMLO le responde al estilo Bora Milutinovic

La situación de violencia en México “está peor incluso que Afganistán”, aseguró el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró la necesidad del muro fronterizo.

En su cuenta de Twitter, Trump aseguró que “muy tristemente” los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018, con respecto a 2017, es decir a 33,341 homicidios.

Trump aseguró que esta situación contribuye a las crisis humanitarias en la frontera entre Estados Unidos y México, y que luego se extienden a toda la Unión Americana.

“Lamentablemente, los casos de homicidio en México aumentaron 33% en 2018, en comparación con 2017, y alcanzaron los 33, 341. Esto es un gran contribuyente a la crisis humanitaria que tiene lugar en nuestra frontera sur y se extiende a través de nuestro país. Aún peor que Afganistán. Mucho es causado por las drogas. ¡El muro está siendo construido!”, publicó.

With Murders up 33% in Mexico, a record, why wouldn’t any sane person want to build a Wall! Construction has started and will not stop until it is finished. @LouDobbs @foxandfriends