MÃ©xico forma parte de la selecciÃ³n oficial de Sundance 2020, con cuatro filmes

México forma parte de la selección oficial de Sundance 2020, con cuatro filmes

Dos producciones son de egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica, y representarán a México en el festival de cine independiente

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Nuevamente, México forma parte de la selección oficial de Sundance 2020. Este año es representado por cuatro largometrajes en distintas categorías.

Las cintas Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, y Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson, conforman una lista de 20 filmes realizados por talentos emergentes provenientes de todo el mundo en la terna World Cinema Dramatic Competition. Ambos largometrajes son realizados por cineastas formados en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Galardonada en la edición más reciente del Festival Internacional de Cine de San Sebastián –con el premio de la industria cine en construcción–, Sin señas particulares presenta la historia de Magdalena, una madre que emprende la búsqueda de su hijo desaparecido en su camino rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos.

La ópera prima de Valadez se sitúa entre los lugares que han quedado en el olvido en el país a causa de la migración y la violencia. En su andar por estos lugares, conocerá a Miguel, un joven que ha sido deportado recientemente de Estados Unidos y con quien se acompañará en este complejo y doloroso camino en busca de respuestas.

Sin señas particulares es una coproducción entre México y España. El filme es escrito por Fernanda Valadez y Astrid Rondero, directora mexicana nominada al Ariel 2019 a Mejor ópera prima por Los días más oscuros de nosotras. La cinta es protagonizada por Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela, Ana Laura Rodríguez, Laura Elena Ibarra y Xicoténcatl Ulloa.

Por otro lado, el filme de Rodrigo Ruiz Patterson Blanco de verano, forma parte del prestigiado programa de óperas primas del CCC. El proyecto que ha visto nacer a cineastas de la talla de Busi Cortés, Carlos Carrera, Jorge Michel Grau y David Pablos, entre muchos otros, presenta la historia de Rodrigo, un adolescente solitario de apenas 14 años que ve cómo su mundo se transforma por completo con la llegada del nuevo novio de su madre.

Protagonizada por Adrián Rossi, Fabián Corres y Sophie Alexander-Katz –nominada al Ariel 2019 por Los días más oscuros de nosotras–, Blanco de verano mostrará el momento en que Rodrigo deberá decidir si quiere conservar el mundo en que él y su madre viven solos y felices o si sacrificará todo ello para preservar la felicidad de la persona que más ama en el mundo.

Next es una sección dedicada a todas aquellas cintas que buscan innovar en la forma en que construyen su narrativa. Ahí, donde se han estrenado filmes como Historia de fantasmas y Tangerine se presentará el largometraje mexicano –coproducido con Estados Unidos– Te llevo conmigo.

Dirigido por la documentalista Heidi Ewing (Jesus Camp, 2006) el filme presenta una historia de amor tan grande que se desarrolla a lo largo de varias décadas. El encuentro casual entre dos hombres en una provincia de nuestro país –inspirado en un hecho real– la ambición y la presión social obligan a que uno de ellos abandone a su alma gemela y emprenda un viaje a Nueva York, cambiando su vida para siempre. Te llevo conmigo cuenta con las actuaciones de Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz, Arcelia Ramírez y Michelle González.

Finalmente en la sección de largometraje, el activista y artista chino Ai Weiwei presentará Vivos, coproducción entre México y Alemania. La cinta dirigida y producida por él mismo aborda lo ocurrido en Ayotzinapa en 2014. Luego de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –en Iguala, Guerrero–, los familiares de todos ellos han vivido en un limbo lleno de preguntas sin resolver y de dolor provocado por su pérdida. La exploración del artista fue plasmada en un documental que fue parte de la exposición presentada en el MUAC en 2019.

Estas cintas mexicanas se unen a una estrecha relación entre México y el festival de Sundance donde se han presentado con éxito cintas como Familia de medianoche; Esto no es Berlín; Tiempo compartido y Sueño en otro idioma, entre muchas otras. Sin señas particulares y Blanco de Verano fueron seleccionadas de entre 15,100 producciones inscritas este año al certamen.

La edición 2020 del festival de Sundance se llevará a cabo del 23 de enero al 2 de febrero en Salt Lake City, Estados Unidos.

LA APERTURA

Un documental sobre la cantante Taylor Swift figura entre las películas escogidas para inaugurar Sundance, una de las citas más importantes del mundo en el cine independiente y que este miércoles dio a conocer su programación para 2020.

Taylor Swift: Miss Americana, de Lana Wilson, es el título de ese documental que protagonizará, junto a otras cintas, el primer día de este festival creado por Robert Redford y que se celebra anualmente en Park City (Utah, Estados Unidos).

Sundace 2020 contará con 118 películas de 27 países diferentes.

Entre los largometrajes que se podrán ver por primera vez en Sundance sobresale “Falling”, el debut en la dirección del actor Viggo Mortensen y que se encargará de cerrar el festival.

También fuera de competición, el colombiano Rodrigo García presentará “Four Good Days”, donde aparecen Glenn Close y Mila Kunis.

Y el brasileño Wagner Moura y la cubana Ana de Armas pasarán por Sundance para presentar “Sergio”, cinta de Greg Barker sobre el asesinato del diplomático Sergio Vieira de Mello.

Sundance contará con actores y actrices de la talla de Anne Hathaway y Ben Affleck (The Last Thing He Wanted), Anthony Hopkins y Olivia Colman (The Father), Jude Law (The Nest), Ethan Hawke y Kyle Maclachlan (Tesla), Michael Keaton (Worth), Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez (Kajillionaire), Julia Louis-Dreyfus (Downhill) y Benedict Cumberbatch (Ironbark), entre otros.

Con información de Cine Premiere y SinEmbargo.