México inicia vacunación masiva la próxima semana con adultos mayores... y ya no para: AMLO

Durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en Xaltocan, Tlaxcala, el mandatario adelantó que la vacunación se realizará en todo el país, sin embargo, será hasta el próximo domingo que anuncien la campaña

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana iniciará la “vacunación masiva” en México contra el Covid-19 comenzando con los adultos mayores.

“Vamos a iniciar la campaña masiva de vacunación en todo el país. Vamos a informar sobre esta campaña el domingo en Oaxaca, pero sí puedo adelantar que ya desde la semana que viene iniciamos la vacunación en todo el país, se va a iniciar aquí en Tlaxcala y en todos los estados”, anunció López Obrador.

Asimismo, señaló que México ya cuenta con los contratos suficientes para la adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2, para que el plan de vacunación no pare.

Además, López Obrador detalló que la vacunación iniciará con los adultos mayores y posteriormente seguirá el resto de la población.

“Ya iniciando la semana próxima de vacunación, nos seguimos de largo, empezando a vacunar primero a loa adultos mayores y luego al resto de la población. Eso va a dar mucha tranquilidad porque protege a la población”, indicó el Presidente.

Andrés Manuel López Obrador manifestó que ante el inicio de la aplicación de la inmunización, espera que el país se empiece a recuperar económicamente a través de la creación de empleos, ya que, afirmó, la estrategia en la materia es adecuada.

“Estoy optimista, hay buenos datos de que vamos a salir adelante, por la fortaleza de México, de nuestro pueblo y porque se está llevando a cabo una estrategia adecuada”, expresó.

Por último, el mandatario destacó que actualmente se enfrenta la crisis del país atendiendo a los pobres y no permitiendo la corrupción. Y señaló que México no tuvo que recurrir a una deuda como pasó en otros países.

“Ahora es distinto, se está enfrentando la crisis rescatando a los pobres, a los más necesitados, no rescatando a banqueros y a grandes empresarios, y no permitiendo la corrupción. Por eso, esta crisis mundial que se precipitó con la pandemia nos va pegar menos en lo económico en México, no tuvimos necesidad de endeudarnos, no solicitamos, como lo hicieron casi todos los países, deuda adicional”, agregó.

EL COVID-19 EN MÉXICO

México reportó mil 474 nuevos decesos por el Covid-19 en las últimas 24 horas, para un total de 171 mil 234 víctimas fatales, según informó este jueves la Secretaría de Salud.

Además, se sumaron 10 mil 677 nuevos contagios para un total de un millón 968 mil 566 contagios confirmados.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

EL PLAN DE VACUNACIÓN

En la conferencia se informó que ya se han aplicado 725 mil 447 dosis entre el personal sanitario y educativo y son ya 85 mil 332 personas las que han recibido ambas dosis para completar su esquema de vacunación.

Este jueves, México reconoció el apoyo del Gobierno de China y agradeció a la firma CansinoBio “por el puntual envío de la sustancia activa para envasar dos millones de dosis de la vacuna desarrollada por esa empresa”, informó en un mensaje en Twitter el Canciller, Marcelo Ebrard.

El diplomático recordó que la vacuna, para uso de emergencia, fue autorizada el miércoles por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y se procesará en el estado de Querétaro.

México fue uno de los primeros países del mundo en iniciar la aplicación del fármaco de Pfizer y BioNTech el 24 de diciembre y hasta ahora solo ha recibido alrededor de 767 mil dosis, lo que impidió su meta de inmunizar a todo el personal médico de primera línea con 1.4 millones de unidades en enero.

El país, de 126 millones de habitantes, tiene acuerdos de precompra para 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V y 51.5 millones de la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).