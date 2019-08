MÃ©xico, interminable semillero para el boxeo: Julio CÃ©sar ChÃ¡vez

BOXEO

México, interminable semillero para el boxeo: Julio César Chávez

El legendario pugilista afirma que la carrera de sus hijos seguirán vigentes

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La máxima figura del boxeo mexicano, Julio César Chávez González asegura que el presente y el futuro del pugilismo nacional no corre riesgo de extinguirse, sino que por el contrario es un semillero interminable.

"Mientras haya pobreza, mientras haya necesidad de hambre en México, México siempre va a tener grandes campeones mundiales", recalcó Chávez González durante su visita al puerto en la presentación del Campeonato Nacional de Box Élite.

El ex monarca mexicano confía en la actualidad de este deporte y el desarrollo que ha tenido a lo largo de los años y los que vengan próximos.

"El boxeo mexicano siempre va a estar presente, siempre va a estar ahí, se van unos, llegan otros, pero el boxeo mexicano siempre va a estar presente, es algo que de antaño ha existido, existe y seguirá existiendo".

Chávez González explicó que la base del profesionalismo es una buena preparación desde el nivel amateur.

"Definitivamente el boxeo amateur es la cuna de la carrera de paga, desafortunadamente no tuve mucha carrera amateur, únicamente 14 peleas acumulé, sin lugar a dudas me hubiera gustado tener mucho más peleas amateurs para lógicamente tal vez me hubiera sido más fácil llegar a ser campeón del mundo o a lo mejor no".

Continuarán sus vástagos

La leyenda viviente del deporte de las "orejas de coliflor" externó que las carreras de sus hijos siguen vigentes y están en puerta varios compromisos.

"Julio, mi hijo, acaba de pelear, tiene una pelea con Jacobs (Daniel) para noviembre, ya nos llegó el contrato, ya lo estamos analizando y en unos días más se dará a conocer la fecga, el lugar, y la sede de la pelea.

"En el caso de Omar en este momento se encuentra lastimado de su mano, posiblemente venga a pelear aquí a Mazatlán a finales del mes de noviembre próximo".

Acerca de Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo, dijo que espera que ratifique su triunfo conseguido sobre el mismo rival de a finales de este año, Anthony Joshua para confirmar que la victoria sobre el británico no fue una sorpresa.