México no compra vacunas 'de segunda', dice Arturo Herrera

Carlos Álvarez

28/01/2021 | 12:10 AM

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró este jueves que México no está comprando vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), "de segunda", ya que todas las consideradas en los contratos firmados por el Gobierno federal con las farmacéuticas Internacionales, tienen un nivel de eficacia superior al 94 por ciento.

"Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, o sea, déjenme decirlo súper claramente: […] todas las vacunas que nosotros estamos en proceso de contratar, tienen niveles de eficacia superiores a 94 por ciento", agregó el funcionario federal.

"Hay solamente una vacuna, que no estanos contratando, no voy a decir cuál es, pero no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un de nivel eficacia de 65 por ciento", resaltó el titular de la SHCP.

"Hay países que la están aplicado porque es claramente mucho más eficaz que la de la influenza y en el contexto macro, o sea de los números agregados pues servirá porque al 65 por ciento de ellos tendrán algún tipo de anticuerpos, pero el 35 por ciento no, entonces a nivel individual, si es muchísimo más un volado aunque no lo sea", dijo el funcionario federal.

Durante su participación en la reunión plenaria virtual de los diputados federales del partido Movimiento Ciudadano (MC), Herrera Gutiérrez subrayó que "la prioridad más alta" del Gobierno federal en materia de salud y presupuestal es garantizar el abasto de las vacunas contra el Covid-19 para toda la población.

"Firmamos contratos con cuatro empresas: Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Covax. Estamos a punto de cerrar negociación con Rusia para 12 millones de personas y nos sentimos razonablemente cómodos de cómo están operando los contratos en México", abundó el funcionario federal.

En defensa de la vacuna Sputnik V, el titular de la SHCP dijo que la técnica que utilizaron los rusos para producirla, es idéntica a la que usa la de AstraZeneca, "o sea que tampoco es que se están inventando en todos lados, hay número limitado de técnicas para producir vacunas, con excepción de la de Pfzier todas están utilizando técnicas muy parecidas".

Este mismo día, tras el problema de entregas de vacunas de la compañía británica AstraZeneca, la Comisión Europea creó un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar y, eventualmente bloquear, las exportaciones a terceros países de las vacunas contra el Covid-19, producidas en el territorio de la Unión Europea.

El mecanismo no existiría "en un mundo ideal", pero Bruselas se ha visto "en la obligación" de guardarse las espaldas tras el enfrentamiento con AstraZeneca, que en el primer trimestre del año sólo entregará el 25 por ciento de las dosis firmadas, según indicaron fuentes a la agencia española EFE, mismas que subrayaron que "son medidas de emergencia".

El mecanismo de "transparencia" de la Comisión Europea se aplicará de manera inmediata -en cuanto se pulan algunos detalles pendientes- y estará vigente durante el primer trimestre de 2021, aunque puede renovarse, indicó EFE.