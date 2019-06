MÃ©xico no convence; aranceles van: Trump

México no convence; aranceles van: Trump

Agoniza el diálogo para frenar los aranceles que pretende EU implementar contra productos mexicanos; Ebrard plantea desplegar 6 mil efectivos para detener migración

07/06/2019 | 00:09 AM

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo esta tarde en Washington que aún no hay ningún acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos y confirmó que informaron a los representantes de ese país del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.

“Hemos estado trabajando en la tarde, todavía no tenemos un acuerdo, he visto versiones que tenemos un acuerdo, no hay tal acuerdo”, dijo en un breve mensaje a los medios y adelantó que mañana tendrán otra reunión. “Mañana tenemos otra sesión en la mañana”, informó.

“Nosotros le hemos informado al Gobierno de Estados Unidos que México aprobó la Guardia Nacional, y tiene la encomienda de cubrir las coordinaciones regiones en la frontera sur, le hemos dicho que son seis mil hombres desplegados”, dijo.

“La Guardia Nacional va a estar en el sureste del país, va a cubrir todo el país, pero va a ser prioritario el sureste. Eso sí es verdad y nosotros así lo hemos planteado”, precisó el funcionario mexicano.

“Mañana vamos a reanudar nuestras pláticas, todavía no tenemos un acuerdo. Mañana en la mañana vamos a trabajar tal vez en las últimas sesiones para tratar de llegar un acuerdo”, dijo Ebrard en inglés.

El Canciller mexicano informó lo anterior al término de la segunda reunión de la delegación que encabeza con altos funcionarios de la Casa Blanca.

Esta tarde, Ebrard Casaubón y la Embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, continuaron con las conversaciones en el Departamento de Estado.

Antes, Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, dijo que la decisión de seguir adelante con los aranceles a productos mexicanos a partir del próximo lunes depende del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto, la Casa Blanca afirmó que EU mantendría su postura.

El Vicepresidente aseguró que, durante las pláticas, pidió a funcionarios mexicanos tomar medidas contra la migración para evitar los gravámenes. Además, dijo, Trump se mantendrá firme hasta que se resuelva la crisis migratoria en la frontera que ambos países comparten. La Casa Blanca también planteó que se mantiene en su posición de que México debe tomar medidas importantes para detener el aumento de migrantes centroamericanos si quiere evitar los aranceles a sus exportaciones a EU, de acuerdo con la portavoz Sarah Sanders.

“Seguimos adelante con los aranceles en estos momentos”, dijo Sanders en un comunicado, quien reaccionó a un reporte de que EU estaba considerando demorar la aplicación de los aranceles por el poco tiempo para llegar a un acuerdo con México.

IMPACTO EN EL PESO

La cadena de noticias CNBC, que cita al canal especializado en economía y finanzas Bloomberg, informó esta tarde que el repunte final de los mercados en Estados Unidos –que se acompañó de una recuperación del peso en México y un aumento en los precios del petróleo– fue un indicio de que las conversaciones bilaterales en Washington estaban avanzando para bien.

“La Casa Blanca está considerando una postergación del amenazado arancel del 5 por ciento del Presidente Donald Trump para todas las importaciones mexicanas luego de que los negociadores del país solicitaron más tiempo para negociar un acuerdo, según el informe de Bloomberg News“, citó CNBC.

“Las acciones estadounidenses subieron este jueves luego de un informe que Estados Unidos está considerando retrasar el plan del Presidente Trump para imponer tarifas a México. Los bonos del Tesoro recortaron las ganancias y el peso subió”, citó Bloomberg.

El índice S&P 500 extendió su avance después de que Bloomberg News informó que México está presionando por más tiempo para negociar con la Casa Blanca. Los bonos del Tesoro subieron ante la especulación de que los principales bancos centrales mantendrán una postura moderada, ya que la guerra comercial pone en peligro el crecimiento.

El peso mexicano resistió esta mañana al nerviosismo provocado por el castigo que aplicaron al país dos calificadoras ayer, y por la segunda ronda de conversaciones en Washington. La moneda mexicana fue beneficiada en parte por una caída ligera del dólar por las tensiones comerciales.

INCERTIDUMBRE Y CALIFICADORAS

La agencia calificadora de riesgo Fitch consideró ayer que la aplicación aranceles de Estados Unidos sobre importaciones mexicanas aumenta la incertidumbre en torno a la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Fitch Ratings expresó en un comunicado que el T-MEC tiene disposiciones sobre productos lácteos, avícolas, huevo, textiles, contenido digital, propiedad intelectual y, sobre todo, requisitos para la producción de automóviles.

Por lo tanto, la industria que más afectada se vería a nivel mundial sería la automotriz, que exporta a Estados Unidos productos producidos en México con un valor de miles de millones de dólares.

A esto se suma que hoy la agencia Moody’s cambió la perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) de “estable” a “negativa”, mientras que Fitch recortó su nota y quedó en grado “especulativo”.

