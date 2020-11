México no es pelele de ningún Gobierno extranjero: AMLO

El Presidente pide esperar resultados finales en Estados Unidos para pronunciarse sobre el vencedor

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no es ni será “pelele” de ningún Gobierno extranjero, luego de reiterar que no emitirá ninguna postura sobre las elecciones de EU hasta que se confirme el resultado ganador.

Durante su tradicional encuentro matutino, el mandatario explicó que se deben seguir los principios de política exterior para proteger a los ciudadanos mexicanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Expuso que México no necesita reconocer a un candidato de manera prematura y que esto no debe conllevar algún tipo de represalia, ya que el Gobierno nacional se está apegando a la legalidad de su Constitución.

“¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno u otro? No nos corresponde. Eso es intervencionismo. ¿Qué? ¿Si no reconocemos va a haber represalias? No, porque lo estamos apegando a nuestra política de principios, legalidad, además no somos colonia. Somos un país libre, independiente y soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún país”, detalló.

El Presidente refirió que se está aplicando la Doctrina Estrada -impulsada por el ex canciller Genaro Estrada Félix, en 1930- con la cual se mantiene la política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Cuando todos en la OEA votan por la expulsión de Cuba, el único país que se opone es México, durante el Gobierno del Presidente López Mateos. Antes, el Canciller Estrada, en 1930, define muy claramente lo que está en la Constitución, Artículo 89, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Este Canciller envía un memorándum a embajadores de México precisamente para que se abstengan de participar, de opinar en asuntos de otras naciones y que seamos respetuosos de los procesos internos de las elecciones en otros pueblos”, expresó.

López Obrador resaltó que no se puede hacer ningún tipo de reconocimiento” a un Gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”.

“Cómo nos vamos a convertir en Juez. Tengo que respetar a los ciudadanos de otros países, además es una elección en otro país donde hay 38 millones de mexicanos, unos votaron por un partido, otros por otro partido”, añadió.

Comentó que México no necesita apresurarse en felicitar a algún candidato, ya que además, “no es colonia” y que un pronunciamiento se catalogaría como intervencionismo.

Finalmente, el Presidente destacó que ya solicitó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que envíe un memorándum a todas las embajadas y consulados de México anexando el texto “básico” de la Doctrina Estrada, para que “les leyera la Constitución”.

“No es redundante, pero para que se entienda bien, que se anexe el Artículo 89 completo y la Doctrina Estrada. Y esa es nuestra postura. No estamos en contra ni a favor de nadie. Es sencillamente: terminan sus procesos, esperamos (porque es una decisión de otro país) y listo. Es hasta de sentido común”, recalcó enérgicamente.

La tarde de ayer, Martha Bárcena, Embajadora de México en Estados Unidos, explicó que el Gobierno de México justificó que no felicitar a Joe Biden se debe a un principio de política exterior consagrado en la Constitución, pero una vez que la autoridad de Estados Unidos resuelva la decisión final del ganador de la elección, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estará listo para trabajar con el futuro Gobierno de EU.

“La posición del Gobierno de México de esperar para felicitar al ganador de las elecciones presidenciales de 2020 en Estaos Unidos está basada en los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución, particularmente el principio de no intervención, así como en nuestra historia”, explicó la Embajadora en un comunicado.

De acuerdo con el posicionamiento, “la política exterior es producto de la experiencia histórica que nos llevó a otorgar un valor central al cumplimiento de los principios de derecho internacional, entre ellos el de no intervención. En este contexto mantenemos el mayor respeto a las instituciones, leyes y procedimientos de cada país respecto a sus asuntos internos”.

La Embajada de México en Estados Unidos señaló también que el país considera que “emitir opiniones comentarios o posiciones respecto a procesos internos puede ser considerado como intervencionista”.

“México pone en pausa su decisión de felicitar al ganador de una elección hasta que todos los asuntos legales sean resueltos y uno de los candidatos sea certificado como el ganador oficial por las autoridades electorales correspondientes”, dice el comunicado.

México se dijo dispuesto a colaborar con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, independientemente de quien resulte ganador, pues el Presidente López Obrador “está convencido de que la relación bilateral” entre ambos países “será tan fructífera y productiva”.