MÃ©xico no estÃ¡ en bancarrota como dijo AMLO, dice JosÃ© Antonio GonzÃ¡lez Anaya

México no está en bancarrota como dijo AMLO, dice José Antonio González Anaya

El titular de la SCHP comentó que el País tiene una estabilidad anclada en sus finanzas públicas sanas

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ México no se encuentra en bancarrota, ya que tiene una estabilidad anclada en sus finanzas públicas “sanas”, una inflación que va convergiendo al rango del Banco de México (Banxico), un sector financiero “bien” capitalizado y líquido, afirmó José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante una reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ayer domingo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, declaró durante el inicio de una gira de agradecimiento frente a sus simpatizantes en Tepic, Nayarit, que el país está “en bancarrota” y que será difícil cumplir con todas las demandas que tiene la sociedad, aunque sí serán honrados todos los compromisos de campaña.

“Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación [...] Que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”, externó el futuro mandatario nacional.

Sin embargo, el funcionario federal afirmó que hay que seguir trabajado para que las finanzas estén en orden, y en que se tenga una situación de deuda, “como la que tenemos”, en un nivel relativamente bajo comparado con otros países, pero sobre todo con una trayectoria descendente y sustentable. Además, González Anaya indicó que la inflación ha bajado, aunque tuvo un pico por el ajuste en las gasolinas.

Por su parte, el empresario Claudio X. González Guajardo, presidente del consejo de administración de Kimberly Clark de México y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), señaló que López Obrador empieza a matizar que no podrá cumplir con las promesas que hizo durante la campaña y que no va “a gastar más de lo que se debe”, debido a que supuestamente no hay recursos en el país.

“Si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario tan dramático, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo porque no hay suficientes recursos. Y que no se va a gastar más de lo que se debe. Pero creo que se pudiera haber utilizado otro adjetivo porque tenemos una situación económica que sigue creciendo, aunque no al ritmo que quisiéramos”, sostuvo el empresario durante el Foro Forbes de la Ciudad de México.

Asimismo, González Guajardo indicó que no comparte la visión de que el país está en bancarrota, aunque admitió que no se podrá cumplir con todos los propósitos. “Sí comparto el hecho de ser realistas de que no se va a poder hacer todo por falta de recursos y por falta de tiempo porque nunca hay suficientes recursos”, manifestó.

Según sus declaraciones recogidas por el diario Reforma, el magnate dijo que el presidente electo muestra a veces un “rostro pragmático” y en otras ocasiones “un carácter predicador”, y que lograr un balance entre esas facetas es importante para que haya confianza al invertir.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que México cumple con todos sus compromisos económicos en el interior y exterior. Además de un crecimiento, que puede ser hasta del 4 por ciento. “La fortaleza de nuestras variables macroeconómicas nos indican que tenemos certeza y confianza de que podemos seguir invirtiendo en México”, afirmó.

“Tenemos enormes retos, la seguridad, eficiencia en gasto, invertir en conectividad, más talento, pero nunca se ha dejado de pagar los compromisos internacionales y hay posibilidad de crecer a 4 por ciento si se hace la política pública. Tiene que haber una responsabilidad, hay opciones y pensar en un futuro promisorio”, advirtió el líder empresarial.

“El reto es generar programas de trabajo que lleven a la generación de empleos y la generación de inversión para sostener un ritmo de mayor crecimiento”, abundó Castañón Castañón, quien señaló que la propia meta de López Obrador de crecer a un ritmo de 4 por ciento, para lo que se requerirá de un esfuerzo de política pública con la participación de los todos los niveles de gobierno.