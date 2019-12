México no hará investigación contra García Luna, para que no se malinterprete: AMLO

Desde Palacio Nacional, el Presidente hizo una recomendación a los involucrados con el caso García Luna: Que se serenen, que se tranquilicen. El que nada debe nada teme. Y también que cooperen o que expliquen

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no iniciará investigaciones en contra de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, por lo que sólo cooperará en la indagatoria que se lleva en Estados Unidos.

“Nosotros no vamos a iniciar proceso. No me gusta hacer leña del árbol caído y esperar a que las investigaciones avancen. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es cooperar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, para que no se vaya a decir o a pensar siquiera que es una represalia”, dijo.

La semana pasada, el ex funcionario federal fue acusado por una corte federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

“Para todos los involucrados con lo de García Luna, una recomendación respetuosa es que se serenen, que se tranquilicen. El que nada debe nada teme. Y también que cooperen o que expliquen. Es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubo errores y rectificar y no caer en la autocomplacencia”, aseguró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, recordó que Estados Unidos reduce las penas si las personas vinculadas con la investigación cuentan las cosas y colaboran con las autoridades.

También reiteró su petición a las dependencias del Gobierno federal, a fin de que “no trabaje gente que pueda estar implicada en este caso”.

Asimismo, López Obrador reconoció que no “podemos ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político, tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quien asuma su responsabilidad”.

Desde el viernes pasado, ordenó a la administración federal limpiar de ex colaboradores de Genaro García Luna, quien fue detenido en Texas acusado de narcotráfico, y de haber dado protección al Cártel de Sinaloa, del que habría recibido millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos además lo acusa de lavado de dinero, y de haber mentido a autoridades federales.

El Presidente mexicano ha dicho que su arresto es una confirmación de que el modelo de seguridad militarizado, la llamada guerra, está acabado.

“Aprovecho para decirle a muchos servidores públicos de todas la áreas. Puede ser que lo oculten, se enzarapen por un tiempo, pero va a ser transitorio”, dijo quien lleva un año en el Gobierno. “Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, deficientes. Queremos auténticos servidores públicos”.

“Ahora con lo de la detención de García Luna, lo mismo. Ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el Gobierno. Quienes estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del Gobierno de Calderon pasaron al de [Enrique Peña Nieto] Peña y llegaron a nosotros, si es que hay. Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, ¡para afuera!”, agregó frente a los medios de comunicación.

“Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, y está escrito, no se tolera la corrupción o la impunidad, ni de mi familia. Ya lo dije, yo me hago cargo de Jesús Ernesto [su hijo] porque es menor de edad”, señaló el Jefe del Estado mexicano.