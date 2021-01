México no intervendrá en asuntos de EU; no habrá pleito con Biden, afirma AMLO

'Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver y atender a los estadounidenses', expresó el jefe del Ejecutivo Federal

Carlos Álvarez

07/01/2021 | 08:12 AM

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que su Gobierno no tomará postura por la política de no intervención, aunque lamentó la pérdida de vidas humanas durante el conflicto que se suscitó ayer en Estados Unidos, cuando un grupo de partidarios de Donald Trump tomó por al menos 4 horas el Capitolio, en Washington D.C, disturbio que dejó un saldo de 4 personas muertas.

"Es de dominio público lo que sucedió ayer en el Capitolio, nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver y atender a los estadounidenses", señaló el mandatario nacional.

"Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para la política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica", dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

"La Constitución establece, en conflictos internacionales, la solución pacífica de las controversias y esto pues también debe de ser normal en interno. Por lo demás, no tomamos postura", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal, que además dijo desea siempre haya paz, que prevalezca la democracia" "que es el poder del pueblo y que haya libertades. Eso es todo".

"Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos, con el presidente Biden", dijo.

"Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos, distantes, tiene que haber una policía de buena vecindad por muchas razones, son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos", comentó.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que los mexicanos en el país del norte son la comunidad hispana más importante y señaló que en México viven más de un millón de estadounidenses, además que se comparte una frontera de 3 mil 180 kilómetros.

"En fin, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo", agregó el presidente.

A pesar de lo sucedido en Estados Unidos, el político tabasqueño destacó que la moneda nacional, junto con la economía se mantuvo estable.

Según el mandatario, el peso ronda los 19.82, "ya estamos como antes de la pandemia, a pesar de lo de ayer", comentó.

Por otra parte, López Obrador informó que no ha recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos este próximo 20 de enero.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que él ha decidido salir poco y recordó que el único que viaje que ha hecho fue el del pasado mes de julio, cuando acudió a la Casa Blanca para encontrarse con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del inicio del T-MEC.

"No tengo invitación y he decidió salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio, y por eso decidí salir", indicó.

"Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. Esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera, porque es natural, es su trabajo, es la diplomacia, la política exterior, pero considero que, si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos nuestra casa nos van a respetar afuera", agregó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que si se acaba la corrupción en México, si no hay impunidad y si se atiende a la población para que tenga trabajo y no tenga que migrar y si hay paz "nos van a respetar afuera, vamos a ser respetables y respetados en el mundo [...] Y eso lo logramos sin estar viajando tanto", aseveró.