México no tiene política de estado para frenar desapariciones: Loza Ochoa

Cuatro personas no regresan a su casa cada día en Sinaloa, en promedio, de acuerdo con el ex presidente de la CEDH

Belizario Reyes

La desaparición forzada de personas se ha incrementado en los últimos dos, tres años en el país y en la entidad y no hay una política de Estado, del Gobierno Federal que se plantee detenerla, manifestó el ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

"Efectivamente en los dos, tres últimos años el delito de la desaparición forzada ha ido creciendo, en general en el país y en particular en el estado de Sinaloa, y bueno, un punto central es Culiacán por las últimas noticias sobre todo de violencia hasta con las rastreadoras como se dio el lunes pasado", añadió Loza Ochoa en entrevista en este puerto.

"Nosotros hemos estado criticando que no hay una política de Estado, Gobierno Federal que se plantee detener esta práctica, porque las rastreadoras han hecho algo muy loable que es buscar fosas, encontrar a los desaparecidos y entregar los restos a sus familias, pero eso es ir atrás de un delito, el Estado tiene la responsabilidad de detener ese delito y hoy lo que estamos viendo es que está creciendo, entonces falta una política de Estado a todos los niveles que pueda entrar a detener, pero en serio (este delito)".

El reconocido defensor de los derechos humanos en la entidad dijo que tener esa política de Estado implica una mayor legislación todavía, aunque ya hay algo importante en ello, pero es la voluntad de parte del Estado en sus diferentes niveles para detener la práctica, que eso es lo que debe imperar ahorita.

"No hay la voluntad para que esto pueda detenerse ya, son jóvenes fundamentalmente y efectivamente, cuando hay delitos las principales víctimas son jóvenes y esto que es muy importante que llamamos crisis humanitaria: desplazados, homicidios y desapariciones las víctimas principales son jóvenes", recalcó Loza Ochoa.

Agregó que este incremento en las desapariciones forzadas se debe a la impunidad y los homicidios dolosos siguen, lo que pasa es que hay una confusión, las desapariciones las mantienen en el limbo, aunque estén descubriéndose día a día hallazgos de restos humanos, entonces la Fiscalía General del Estado no los incluye en desaparición y luego en homicidios por eso las cifras no dan exactamente la realidad o confunden a la hora de decir que los homicidios han bajado.

"No, no han bajado (los homicidios), lo que pasa es que al incrementarse las desapariciones, que van y terminan a final de cuentas la inmensa mayoría de ellas en asesinatos pues ahí se resuelve prácticamente un asunto de cifras o de estadísticas", continuó el entrevistado.

Por ello reiteró que se requiere una política de Estado que se plantee detener esta práctica en un corto tiempo, no es posible lo que pasó el lunes de la semana anterior con las integrantes del Colectivo de Rastreadoras Sabuesos Guerreras, que fueron a un lugar de Culiacancito, en Culiacán, en busca de fosas clandestinas y las corrieron a balazos y fueron amenazadas de muerte por personas armadas.

"Ellas dicen, también nosotros decimos que hay un protocolo, pero ese protocolo indica que hay que avisarles con día a la Policía para que los cuerpos (de seguridad) que las apoyan estén presentes, yo digo, en algunos casos donde hay fosas clandestinas pueden esperar, pero no en todos, hay que ir de inmediato y creo que debe estar preparada la autoridad para actuar exactamente con esa inmediatez de que se le avisa y órale, que ya estén listos los cuerpos (de seguridad)", reiteró el ex titular de la CEDH y de la CDHES.

"Lo que nos dicen las estadísticas del año pasado es que no regresan a casa 3.6 por ciento de personas al día, casi cuatro personas diarias no regresan a su casa después de haber salido de ella en Sinaloa, y aquí diríamos, ¿todas caen dentro del término de desaparición forzada?, pues no, no el total, pero eso es lo que nos da la cifra oficial, casi cuatro personas que no regresan al hogar y es obvio que un porcentaje altísimo de esas 3.6 personas sí es por desaparición forzada".